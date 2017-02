Un film et deux chèques pour les enfants soldats

La force du film Loin des armes tient dans les témoignages d’anciens enfants soldats de Colombie, d’Afghanistan, de Syrie, du Congo et de Sierra Leone. A travers les mots, on découvre l’enrôlement de force, la rupture avec le cercle familial et social, le traumatisme, les perspectives d’un avenir sans formation, sans le sou, sans lendemain.

Fruit de deux ans de travail de la société montreusienne Teenergy Productions et de dizaines de jeunes, le documentaire sera présenté pour la première fois au public ce dimanche 12 février, Journée internationale des enfants soldats. Dotée d’un budget de 200'000 francs, l’équipe a pu compter sur une aide publique.

Dès les premières secondes, on est pris aux tripes. Le jeudi 26 janvier, le film a donné la chair de poule à Didier Burkhalter lors d’une projection en avant-première dans son bureau bernois. Le conseiller fédéral apparaît d’ailleurs au générique: il a pris part à une croisière sur le Léman avec des enfants soldats et de jeunes Suisses.

La première publique de dimanche se déroulera dans le cadre feutré du Montreux Palace. Au printemps, ce sera au tour de la chaîne de télévision TV5 Monde de donner au film un écho à l’échelle de la francophonie. Après quoi, la diffusion sera mondiale et gratuite sur Internet, «car cet outil doit servir aux enseignants du monde entier pour sensibiliser leurs élèves», explique Hassan Lakhdar, de Teenergy Productions.

Autre annonce dimanche, le lancement d’une application pour smartphone permettant aux enfants soldats démobilisés d’obtenir une aide concrète. «Nous ferons une démonstration de liaison sécurisée entre un jeune Colombien et un médecin en Suisse, explique Anne Lakhdar, épouse de Hassan. Le principe est d’initier un suivi de six semaines avec un diagnostic final pour faciliter la réinsertion du jeune. L’idée est de rendre l’outil opérationnel et mondial en trente-six mois.»

La journée de dimanche prochain sera en outre l’occasion de remettre deux chèques. Le premier, fruit d’une journée caritative au Tennis Club de Montreux le 10 septembre, ira à Paix pour l’enfance (6000 francs). «Cette somme permettra la réinsertion de 140 enfants en République démocratique du Congo», explique Jonathan Scyboz, initiateur de la journée. Le deuxième montant de 5000 francs a été récolté par les 11e année du Collège Rambert de Montreux à la suite d’un concert organisé le 9 décembre. Il viendra en aide aux enfants soldats du Sud-Soudan par l’entremise de Terre des hommes. Karim Di Matteo

Loin des armes, gala de présentation, dimanche 12 février, 18 h 30-20 h 30, Petit Palais du Montreux Palace. Inscriptions: info@teenergy.ch ou 021 961 29 53. Tarif individuel (repas compris): 150 fr.; couples: 250 fr.; étudiants: 80 fr.

Des enfants fuient les armes pour un monde meilleur: Derib dédicacera des dessins pour la bonne cause dimanche. DR (24 heures)