Un grand système de chauffage à distance à l’étude à Montreux

Le Conseil communal de Montreux doit se prononcer sur un crédit de 120'000 francs pour étudier et développer des chauffages à distance (CàD) à Montreux, à Clarens, voire à Territet.

Selon une étude, en 2010, la consommation d’énergie dédiée au chauffage dans la commune était d’environ 353'370 MWh (l’équivalent de 35,4 millions de litres de mazout) par an. Elle était alimentée à 96% par des énergies fossiles. Or la consommation des trois zones identifiées pour la réalisation du CàD – les bas de Clarens, de Montreux et de Territet – représente 205 600 MWh par an, soit près de 60% de la consommation d’énergie totale du chauffage de la Commune.

Installation économiquement rentable

Si la Ville veut se lancer dans le projet, c’est qu’elle a profité en 2015 d’une subvention de l’Office fédéral de l’Energie (OFEN) qui a couvert la réalisation d’une première étude de faisabilité d’un chauffage à distance à Montreux. Cette enquête a confirmé qu’un CàD utilisant l’eau du lac permettrait de chauffer cette zone sans problème, grâce à une technologie proche de celle mise en place à La Tour-de-Peilz. «De plus, elle a démontré qu’en raccordant les 80 immeubles les plus énergivores de cette zone (soit 14% des bâtiments), cette installation serait déjà écologiquement, mais aussi économiquement rentable», ajoute Caleb Walther, conseiller municipal.

La première analyse relève aussi que le potentiel de la zone est particulièrement intéressant. Car la densité thermique du réseau y est évaluée à 7,4 MWh/m.l. par an (mégawattheure, par mètre linéaire de conduite), alors que les entreprises énergétiques estiment la rentabilité d’un CàD à partir de 2.0 MWh/m.l. par an.

Un CàD permettrait par ailleurs aux grands consommateurs qui sont assujettis à une convention d’objectifs, de pouvoir abaisser facilement leurs rejets de CO2. Cette substitution aurait de plus un effet positif sur la qualité de l’air à Montreux, qui est considérée «à surveiller» par le Canton.

«Avec l’aval du Conseil communal, l’étude du projet et l’appel d’offres devraient être achevés en septembre, précise Caleb Walther. Nous devrions ensuite présenter le préavis de réalisation en janvier 2018.» (24 heures)