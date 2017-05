Un livre présente des documents inédits sur la demeure de Chaplin

Le domaine du Manoir de Ban au-dessus de Vevey est universellement connu pour avoir été propriété de Charlie «Charlot» Chaplin et sa famille. Le génial vagabond à la badine s'y est installé en janvier 1953 et y vécut heureux jusqu'à sa mort survenue en décembre 1977.

Les propriétaires actuels du Manoir de Ban et les instigateurs du Chaplin's Museum, qui y a ouvert il y a un an, ont commandé un livre sur la riche histoire du domaine. Confiée aux éditions Call Me Edouard de Patrick Moser, également conservateur de la Villa «Le Lac» Le Corbusier à Corseaux, la publication a été écrite par Pierre Smolik. Ce dernier, entre beaucoup d'autres œuvres, a notamment écrit l'ouvrage The Freak - le dernier film de Chaplin.

Une riche histoire

Deux ans de recherches ont été nécessaires pour collecteur des documents inédits, des plans de construction du domaine en 1842, des dessins, des aquarelles de maîtres, des photos, beaucoup de photos.

Les textes de Naissance d'un Paradis - Le Manoir de Ban relatent la riche histoire du Manoir de Ban, de ces différents propriétaires, «tous saisis par la beauté paradisiaque des lieux au point de décider d'en faire leur éden», résume Pierre Smolik.

Ce fut le cas de Michael Chaplin, fils aîné de Charlie et Oona, présent mardi soir au Manoir de Ban pour le lancement de ce beau livre. «C'est en effet un très bel ouvrage. Je n'ai eu pour l'heure que le temps de consulter les photos et documents. Je me réjouis désormais de lire les textes. Surtout de découvrir la vie des gens qui ont vécu ici avant nous. D'ailleurs, je connais une dame qui a habité ici.»

Michael Chaplin fait référence à Edita Spinozi qui a grandi au manoir de 1939 à 1946. «J'étais petite, je n'aimais pas y vivre. Je m'y sentais trop seule. Aujourd'hui, je suis heureuse d'y revenir régulièrement. C'est un peur bonheur d'y déceler chaque fois de nouveaux mystères. Michael m'a dit un jour: Tu es ici chez toi.»

Naissance d'un Paradis - Le Manoir de Ban Ouvrage bilibgue français-anglais écrit par Pierre Smolik. Editions Call Me Edouard. 296 pages. 45 francs. (24 heures)