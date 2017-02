Un recours bloque une décision du Conseil communal

Le 23 juin dernier, le Conseil communal d’Aigle octroyait 125 000 francs à la Municipalité en vue de modifier un collecteur d’eaux usées dans le secteur Golf-Les Meleys. Un projet lancé après que des propriétaires riverains ont refusé, en 2010 déjà, le prolongement d’une servitude de passage pour le raccordement de nouvelles habitations.

La Municipalité estime que la reprise de ce collecteur par la Commune est justifiée en raison du nombre d’usagers raccordés. «Cela permet aussi à la Commune, et nous le faisons ailleurs sur une grande partie de notre territoire, d’assurer le bon fonctionnement et l’entretien des conduites. Cela limite de surcroît les problèmes et d’autres frais incombant aux privés si une conduite vient à lâcher», explique le municipal Grégory Devaud.

Un tracé différent de la conduite existante a été envisagé dans le projet avalisé par les élus. Il emprunte le domaine public, puis une parcelle privée avant de se raccorder à une chambre existante sur la propriété du Golf.

Recours en juillet

Jean-François Jaggi, propriétaire d’un terrain traversé par le tracé, a fait recours en juillet contre la décision du parlement aiglon. Il l’a adressé au Conseil d’Etat via son Service juridique et législatif. Il estime qu’elle «est contraire à la LATC (ndlr: loi sur l’aménagement du territoire et les constructions) et au règlement communal sur l’évacuation des eaux aiglonnes». Par ailleurs, le recourant, ancien président du Conseil communal et vice-président de l’Entente aiglonne, invoque «l’inégalité de traitement à l’égard des propriétaires des parcelles voisines et de tous les autres propriétaires du canton qui payent intégralement de leur poche le raccordement de leurs égouts à un collecteur communal. Alors que l’on instaure un collecteur public pour de nouveaux propriétaires privés.»

Le Conseil d’Etat a décidé de renvoyer la cause Jaggi à la Cour de droit administratif et public. Déterminé, le recourant prévient d’ores et déjà qu’il «empruntera toutes les voies de recours administratives possibles». Grégory Devaud, lui, dit attendre sereinement la décision de l’instance juridique. «Si elle ne nous est pas favorable, nous étudierons d’autres possibilités pour les collecteurs d’eaux usées dans ce secteur.» Christophe Boillat (24 heures)