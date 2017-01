Un toit en vue pour le Théâtre des Trois-Quarts

Dominique Würsten, directeur du Théâtre des Trois-Quarts, le sait depuis les prémices du projet de la Cour aux Marchandises: si le quartier projeté par CFF Immobilier se réalise derrière la gare, à l’avenue Reller, le bâtiment qui abrite actuellement son théâtre, au numéro 7, disparaîtra. Et, jusqu’à il y a quelques semaines encore, le directeur ne disposait d’aucun plan B. Mais depuis les choses ont évolué: «Dans le contexte du référendum (ndlr: les Veveysans votent le 12 février pour ou contre le projet de Plan partiel d’affectation), nous avons approché la population, et certains habitants se sont montrés sensibles à l’avenir du théâtre, explique Guillaume Dekkil, chef de projets pour CFF Immobilier. Raison pour laquelle nous lui avons proposé de l’intégrer au futur quartier. Jusque-là, il pourra rester dans ses locaux actuels.»

«Dans les discussions, les CFF, qui sont déjà actuellement nos bailleurs, se disent prêts à nous proposer des locaux analogues, voire plus grands»

Après l’échec, fin 2015, d’un déménagement dans le bâtiment jouxtant le musée Nest, dans le quartier de la Guinguette, le Théâtre des Trois-Quarts était sans alternative. Il peut désormais souffler. «Dans les discussions, les CFF, qui sont déjà actuellement nos bailleurs, se disent prêts à nous proposer des locaux analogues, voire plus grands, se réjouit Dominique Würsten. Nous disposons actuellement de 50 places assises, nous avons demandé 100 à 120 places. Avec une hausse logique de loyer en conséquence, mais, là aussi, nous y sommes de toute façon préparés depuis le début. Nous verrons bien, il faudra peut-être dix ans avant d’emménager.» Le Théâtre des Trois-Quarts a vu le jour en 1993 et déménagé à son adresse actuelle en 2003. Il propose plusieurs pièces à son public et des cours à 120 élèves. (24 heures)