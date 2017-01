Une assurance à 700 millions de francs pour éviter des dégâts par milliards

En rouge, une zone industrielle d’Aigle noyée sous deux mètres d’eau. En bleu, Le Bouveret et une bonne part de Noville les pieds dans l’eau. Un coup d’œil à la carte des dangers ( ci-dessus) aux abords du Rhône témoigne de la menace que constitue le fleuve. «Dans le Chablais, on estime qu’une crue massive pourrait engendrer jusqu’à 2,2 milliards de francs de dégâts, explique Michel Noez, en charge du projet dans le secteur du Chablais. Et si l’on tient compte du développement prévu, la facture pourrait atteindre 3,4 milliards.»

Le souvenir de 2000 et 1935

Pour la région, la 3e Correction du Rhône est donc un enjeu crucial. Mais cette «assurance» devisée à 700 millions de francs pour le tronçon entre Lavey et Noville, pose aussi une question: pourquoi avoir laissé construire dans des zones si exposées? «A l’époque, les projets ont reçu l’aval des Communes, du Canton et de la Confédération. Une pesée d’intérêts a été faite: pour que le Chablais vive, il fallait permettre un développement», répond Philippe Hohl. Le chef de la division Ressources en eau et économie hydraulique du canton de Vaud en convient toutefois: «On a un peu trop fait confiance à la vision très technique de la 2e Correction du Rhône. On a creusé le lit et surélevé les digues pour permettre de faire circuler un débit plus important.»

Mais en octobre 2000, le Rhône a débordé à la hauteur d’Evionnaz et noyé l’autoroute A9 et le parc Labyrinthe Aventure. Dans le Chablais, on a frôlé le drame: «Le niveau est monté à 15-20 cm du sommet de la digue», rappelle Philippe Hohl. En 1935, alors que la 2e Correction du Rhône doit démarrer l’année suivante, la digue cédait à Chessel. «Heureusement, ce sont principalement des terres agricoles qui ont été inondées.»

«Pas de risque zéro»

Afin de parer au plus urgent, différentes mesures ont été réalisées en 2010 à Aigle et l’an dernier à la hauteur d’Illarsaz et de Vouvry. En attendant la véritable 3e Correction du Rhône dont le volet chablaisien devrait être à l’enquête à la fin de l’année. «Le grand changement dans cette nouvelle vision, c’est l’acceptation qu’on n’atteindra pas un risque zéro, poursuit Philippe Hohl. Rhône 3 protégera la plaine d’une crue dont on estime la fréquence de 300 à 1000 ans. Mais si nous devions faire face à une catastrophe plus importante? Dans ce cas, l’objectif est de contrôler le débordement. Par exemple en aménageant des tronçons de digue qui permettront à la lame d’eau de s’étaler sur deux ou trois kilomètres et ainsi de la ralentir.»

Des intérêts divergents

Dans le Chablais, la rive valaisanne sera renforcée et le lit du fleuve élargi en déplaçant la digue vaudoise. Au total, ce sont 228 ha, dont 191 sur sol vaudois qui seront rendus au Rhône. Agriculteur, municipal aiglon et président du Grand Conseil, Grégory Devaud a suivi de près le développement du projet. «On a beaucoup travaillé pour limiter la perte de terres agricoles, souligne l’élu. Il est logique que ce soit elles qui servent de déversoir en cas de crues. Mais en tant que député, je vais rester attentif à la répartition du financement Vaud-Valais. Il faudra tenir compte du fait que les terrains impactés se situent principalement sur Vaud.»

Du côté des milieux écologistes, on est plus dubitatif face à ce chantier. «La sécurité et l’agriculture ont gagné la partie, estime Michel Bongard, secrétaire de Pro Natura Vaud. Sur le papier, le principe d’élargir le fleuve est positif. Mais de nombreux biotopes rares seront détruits par ces travaux. Des espèces protégées, comme le martin-pêcheur, le castor ou le triton crêté, y vivent. Il faut trouver des solutions pour recréer leurs habitats hors du périmètre de la correction.»

L’ONG s’est fendue en janvier 2015 d’un rapport où elle fait part de ses inquiétudes aux auteurs du projet ( lire ci-contre). Elle dénonce notamment un élargissement insuffisant du lit du fleuve. «Il est faux de dire que la sécurité et l’agriculture sont les seules gagnantes, réagit Philippe Hohl. Au contraire, un élargissement plus conséquent aurait permis de protéger encore mieux la plaine contre une crue. Mais il a fallu trouver un compromis entre les notions de protection de la population, des enjeux liés à la disparition de terres agricoles et des aspects environnementaux. Au final, je crois en la solution retenue. Un bon projet, c’est un peu de frustration pour tous les acteurs.» (24 heures)