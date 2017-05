Une solution inédite pour sortir Isenau de l’ornière

La future télécabine d’Isenau devait décoller du centre du village, mais la grogne des propriétaires a eu raison de cette vision (lire ci-dessous) . Elle devait atterrir à 250 mètres en amont de la station d’arrivée actuelle, pour mieux desservir le domaine. Mais cette ébauche, proposée par Télé Villars-Gryon-Diablerets SA (TVGD), est passée à la trappe. C’est désormais sur le tracé actuel que les cabines doivent emmener les skieurs.

Jeudi, la Municipalité d’Ormont-Dessus a présenté «sa» variante. Qui présente un avantage conséquent sur les précédentes: son prix est réduit de 30%, passant de 17 millions de francs à 11,5. «En maintenant l’arrivée à l’endroit actuel, nous n’aurons pas besoin de construire une nouvelle station en amont, explique le syndic Philippe Grobéty. Et nous réduisons le débit à 980 personnes par heure (ndlr: contre 1200 selon la variante précédente et 700 de nos jours). Il ne sera ainsi pas nécessaire de construire un hangar supplémentaire pour les cabines.»

Une économie essentielle pour la Commune, dont les finances sont à la peine et qui porte désormais le dossier sans TVGD. «Les quatre derniers hivers ont été difficiles et le cash-flow de cette société a fondu, relève l’élu. Elle doit en outre trouver les fonds pour réaménager le domaine du Meilleret (ndlr: un chantier estimé à 20 millions, voir «24 heures» du 16 mars) avant les Jeux olympiques de la jeunesse 2020. Chiffres à l’appui, TVGD nous a démontré que le renouvellement d’Isenau ne serait pas possible avant cinq ou six ans.»

Concession échue

Impensable pour les autorités locales, d’autant que la concession de la télécabine est désormais échue. La Fondation pour la défense des intérêts d’Isenau, la Municipalité et TVGD ont donc trouvé un terrain d’entente: la Commune a racheté l’installation pour 1 franc symbolique. Elle prendra à sa charge les éventuels travaux exigés par l’Office fédéral des transports pour l’obtention d’une prolongation de concession. Et elle engagera du personnel pour exploiter la remontée l’hiver prochain, le cas échéant. «Le financement reste identique à celui présenté dans le cadre d’Alpes vaudoises 2020, poursuit Philippe Grobéty. A savoir 25% de fonds propres engagés par la Fondation – soit 2,9 millions au lieu de 4 millions –, 40% d’aides à fonds perdu et 35% de prêt sans intérêt du Canton.»

«L’hiver 2017-2018 sera une saison de transition, ajoute Jérôme de Meyer, président de TVGD. Une fois la nouvelle télécabine construite, nous en reprendrons l’exploitation et la propriété. Et nous continuerons à gérer les autres installations du domaine cet hiver, si la cabine tourne.»

Déficit éventuel à éponger

Les éventuels bénéfices d'exploitation resteront sur le domaine d'Isenau. Mais la Commune devra en revanche combler les déficits. Au risque de se retrouver dans la même impasse que Château-d’Œx, qui a englouti depuis 2001 plus de 8 millions de francs dans le domaine skiable de La Braye? «La situation n’est pas comparable, rétorque Philippe Grobéty. Même sur une saison moyenne, Isenau dégage un bénéfice. Nous ne pouvons pas prendre de risques; nous avons donc établi un budget sur la base des trois dernières saisons. Il est plutôt pessimiste et montre que, même avec des conditions difficiles, nous devrions atteindre l’équilibre.»

Le dossier devrait être mis à l’enquête à la mi-août, pour une construction espérée en 2018. Reste à savoir si le Grand Conseil accordera son soutien au Meilleret et à Isenau. Membre de la Fondation pour la défense des intérêts d’Isenau, Jean-Marie Schlaubitz est confiant: «Ces montants sont validés par le Conseil d’Etat dans le plan des investissements d’Alpes vaudoises 2020. Et je crois que les Ormonans ont rempli leur part du contrat et prouvé qu’ils étaient capables de se mobiliser pour Isenau .» (24 heures)