Une usine hydroélectrique sur la Veveyse

La Veveyse a un potentiel hydroélectrique. C'est la société Emerging Power Developers SA qui le dit et elle entend bien l'exploiter à Vevey, dans la zone des Toveires. A l'horizon 2018, elle envisage une centrale hydroélectrique au niveau de la sortie du cours d'eau du tunnel de Gilamont. «Nous prévoyons une production de 2 gigawattheures (GWh), soit l'équivalent de la consommation de 700 à 800 ménages», ajoute Antoine Dubas, président du conseil d'administration.

L'usine sera invisible, située en contrebas de l'esplanade qui sert de zone de détente. Seule une porte métallique suggérera l'installation. La prise d'eau est prévue quelque 600 mètres plus haut, avant le début du tunnel, une centaine de mètres en amont de la herse que les promeneurs habitués connaissent bien et qui prévient toute accumulation de matériaux susceptibles de boucher le-dit tunnel.

Une opposition de principe



Techniquement, la mise à l'enquête, qui s'est conclue fin décembre, a couru également à Corsier et Saint-Légier, impliquée sur quelques mètres carrés seulement. Au terme de la procédure, Pro Natura Vaud a formulé une opposition pour demander quelques éclaircissements sur les mesures de compensation en faveur de la nature. «Pro Natura n'est pas opposée au principe de la concession qu'elle trouve acceptable, nuance Michel Bongard, secrétaire de la section vaudoise de l'association. Nous demandons simplement des précisions sur les mesures compensatoires décrites de manière trop floue.»

Selon Antoine Dubas, les discussions sont en cours depuis plusieurs mois avec la commune de Vevey pour déterminer les modalités de mise à disposition des lieux (vente, participation, location, servitude, etc.). «A ce stade, nous en sommes à la demande de concession pour exploiter, précise-t-il. Nous espérons obtenir le permis de construire en 2017 et, au terme de 12 mois de travaux environ, exploiter l'usine dès 2018.»

Pour les plus techniciens, le projet comprend l'installation d’une conduite forcée enterrée d’un diamètre de 1,4 m entre la prise d'eau et l'usine. Avec un débit nominal de 3 m3 par seconde et une chute utilisable de 21 m, l’installation permettra de produire chaque année environ 2,12 GWh pour une puissance installée de 647 kW. La centrale enterrée sera équipée de deux turbines Francis. (24 heures)