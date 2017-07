[VIDEO] Le plus grand toboggan d'Europe débarque dans le Chablais

Tentés par une glissade à plus de 50km/h sur un toboggan aquatique de quelque 315 mètres? C'est ce que propose la station chablaisienne de Morgins (VS) jusqu'au 6 août. Il s'agit de la plus grande installation du genre en Europe.

World's biggest water-slide now open in Morgins. Come and have a go if you're in the Portes du Soleil this summer pic.twitter.com/Kb1D7m50Ov