Vendange tout en douceur à la Saint-Valentin

Dans les vignes d’Eric Minod, le ton était à la douceur, ce mardi: douceur de la météo en écho à celle du raisin. Rabougries, peu appétissantes mais extrêmement savoureuses (on a goûté), les dernières grappes de la Cave du Dillet à avoir traversé l’hiver ont été vendangées en ce jour de Saint-Valentin.

Un petit clin d’œil pour une opération que le viticulteur vuargnéran ne reconduit qu’épisodiquement et selon l’humeur de la météo. «Notre dernière vendange tardive remonte au 7 février 2012. Les petites années, comme 2014 ou 2015, où on a peu de raisin, on ne réserve même pas une parcelle pour un surmaturé.» A l’inverse, la fin de l’année 2016 a amené des conditions idéales pour ce type de vins doux: «Après les vendanges, il a fait sec et très froid. On se retrouve avec des grains très sains et quasi pas de moisissure.»

Les vendangeurs ont récolté mardi quelque 400 kg de raisin, «un doral, croisement entre un chasselas et un chardonay, qui se prête très bien à la fabrication d’un vin doux», décrit Eric Minod. Le Vuargnéran entend en tirer une barrique de 228 l de Doux-Dillet. Il faudra attendre 2019 pour déguster ce millésime. (24 heures)