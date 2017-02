Vevey dit non à 350 nouveaux logements

Et de trois référendums gagnants en quatre ans à Vevey sur des projets immobiliers! Après ceux de l'avenue de Savoie et du Restaurant du Rivage, celui du vaste quartier d'habitations par CFF Immobilier à la Cour aux Marchandises a été refusé à 52%. Le projet baptisé «Places Reller»prévoyait d'accueillir 350 logements, des locaux commerciaux et dédiés à l'artisanat entre les voies CFF et l'avenue Reller. Les premiers habitants étaient prévus en 2021, les derniers en 2023.

Les Veveysans ont été appelés aux urnes après que les partis des Verts et Décroissance-Alternatives avaient récolté 2400 signatures pour contester le Plan partiel d'affectation validé par le Conseil communal en novembre 2015. Ce document fixait les gabarits et l'emprise maximale du projet proposé. Face à eux, et aux côtés de CFF Immobilier, les partis PLR, PS, PDC et Vevey Libre, ont constitué un comité de soutien au projet.

Développement et réactions suivent. (24 heures)