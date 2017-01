Vevey organise un débat en vue du vote du 12 février

A un mois du vote crucial sur le projet immobilier de la Cour aux Marchandises, la Ville de Vevey organise un débat contradictoire et public lundi prochain à la salle du Conseil pour permettre aux Veveysans indécis de se forger une opinion. Les habitants sont en effet appelés à avaliser ou condamner le projet intitulé «Places Reller», situé entre la gare et la route de Châtel-Saint-Denis d’est en ouest, entre les voies CFF et l’avenue Reller sur l’axe nord-sud. Les CFF, propriétaires de cette friche où parquent jusqu’à 400 véhicules actuellement, comptent y créer un quartier de 800 habitants avec des zones de bureaux et de commerces et un parking souterrain de 450 places.

Après une brève présentation du projet dans ses grandes lignes, six personnes débattront: deux membres du comité référendaire à l’origine du vote et opposés au Plan partiel d’affectation accepté par le Conseil communal en novembre 2015, deux membres du comité de soutien au projet et deux représentants de la Municipalité. Un journaliste de 24 heures modérera le débat. Après une heure d’échanges, la possibilité sera offerte au public de poser des questions durant une vingtaine de minutes. La soirée se terminera avec un apéritif offert par la Ville. (24 heures)