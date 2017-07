Vevey privée d’aide cantonale pour rénover la fontaine du Guerrier

La saga de la restauration de la fontaine du Guerrier, rue du Centre à Vevey – classée monument historique – vient de subir un nouvel et sans doute dernier avatar. Judiciaire, cette fois-ci. Courant juin, la Cour de droit administratif et public (CDAP) a débouté la Ville de Vevey. Cette dernière avait recouru contre la décision de l’Etat de Vaud de ne pas lui accorder une subvention cantonale. La demande d’aide financière avait été adressée par Vevey en juillet 2016 dans le cadre de la réhabilitation de la plus ancienne fontaine communale construite en 1576 – surmontée d’un guerrier emblématique en 1678.

«Nous sommes à la fois surpris et frustrés par cette décision de justice. Nous pensions être en bon droit d’obtenir une aide financière cantonale. Car nous avons durant tout le processus de réhabilitation scrupuleusement suivi les demandes et exigences du Service immeubles, patrimoine et logistique (ndlr: SIPAL)», déclare le municipal député Jérôme Christen. Les desiderata du Canton portaient sur le Guerrier, blanc à l’origine, colorisé dans les années 60. L’Exécutif voulait lui faire appliquer les mêmes couleurs polychromes. Le SIPAL prônait pour un badigeon monochrome blanc avec teinte d’origine. Des études ont été réalisées, à la charge de la Commune. La Municipalité s’est ralliée à la demande du Canton… qui a finalement fait marche arrière et exigé une révision polychromée.

Menaçant de s’effondrer, la statue avait quitté son piédestal début 2014. Depuis septembre dernier, une copie trône sur la fontaine, l’original étant conservé au Musée historique.

Aide de la Confédération

Si la Ville n’a pas obtenu de manne cantonale, elle a néanmoins reçu une aide financière, de 66 000 francs. Elle émane de la Confédération, via l’entremise du Canton. «A travers la convention programme qui les lie, la Confédération met à disposition du Canton environ 600 000 francs par an pour la période 2016-2020. Cela, afin d’octroyer des subventions fédérales à des restaurations de monuments historiques classés par le Canton, ou placés sous la protection de la Confédération. Notre département a ainsi octroyé la subvention fédérale de 66 000 francs à Vevey», explique Laurent Chenu, chef de la Section monuments et sites du SIPAL.

Mais dès lors pourquoi le SIPAL, qui a rétribué la Ville via des fonds nationaux, n’a-t-il pas consenti un effort supplémentaire avec l’argent du contribuable vaudois? D’autant plus que la restauration, conséquente et compliquée, a coûté la bagatelle de 265 000 francs. Une paille pour une Commune en proie à des problèmes financiers récurrents, et endettée pour plus de 200 millions. «Concernant la subvention cantonale, la loi est très claire. L’Etat peut participer au financement des restaurations du patrimoine public. C’est une possibilité, pas une obligation. Des aides financières exceptionnelles peuvent être octroyées, mais elles doivent être accordées par le Conseil d’Etat ou proposées à l’octroi d’un budget exceptionnel de la part du Grand Conseil», poursuit le conservateur cantonal.

«Est-ce que l’on va continuer encore longtemps à subir les exigences, voire les caprices de l’Etat en matière de restauration des biens communaux publics?»

La décision négative a été prise car le Conseil d’Etat, outre la base légale, «part du principe que les collectivités publiques doivent assumer les charges induites par leur patrimoine». Au final, la CDAP lui a donné raison. Pour les magistrats, le recours de Vevey «s’avère mal fondé», puisqu’il n’existe pas de droit formel à la subvention. La loi, en l’état, ne le prévoit tout simplement pas. Ce qui provoque l’incompréhension, voire l’ire de Jérôme Christen: «Est-ce que l’on va continuer encore longtemps à subir les exigences, voire les caprices de l’Etat en matière de restauration des biens communaux publics? Surtout si dans le même temps, ce même Etat ne fait rien pour nous soutenir financièrement. Le législateur doit-il adapter la loi ou la changer en matière de subventionnement? C’est la question que nous devons désormais nous poser.» Vevey, qui doit s’acquitter de 1000 francs de frais de justice, ne recourra pas au Tribunal fédéral.

(24 heures)