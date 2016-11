A la santé de Valentino

Et cinq mois qu’il a totalement transformé son salon: le résultat est bluffant. Sur la droite, le côté garçons, où officient les barbiers. Sièges vintage, tuyauterie apparente et lavabos juchés sur d’authentiques barils de whisky, on se retrouve immédiatement transportés dans un autre espace-temps. Sur la gauche, l’espace femmes, moderniste avec de très grands miroirs.

C’est le seul salon de la marque TIGI en Suisse, un honneur couplé d’une responsabilité: tous les coiffeurs suivent en permanence des formations en Italie. Mais la plus grande originalité se trouve pile en face de la porte d’entrée: un bar! «J’en rêvais depuis longtemps, sourit le patron en sirotant une Peroni pression bien fraîche. Je voulais proposer à mes clients autre chose qu’un café ou un verre d’eau, le tout gratuitement. Cela se fait déjà à l’étranger, mais pas encore à Lausanne.» Sept personnes travaillent au salon et la clientèle est fidèle.

«Ce bar, c’est pas pour attirer du monde, mais juste pour nous faire plaisir, pour nous donner un petit coup de boost, pour offrir un service en plus.» Et comme il l’espérait, les clients apprécient, mais n’abusent pas. Début décembre, on pourra se rendre chez Valentino pour des huîtres et deux coupes: de cheveux et de champagne!

TIGI by Valentino Galeries Benjamin-Constant 1, Tél. 021 702 31 44 - www.tigisalon.ch (24 heures)