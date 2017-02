Caramel Beurre Salé habille les fashionistas rondelettes

Inutile de réclamer cette ravissante petite robe noire en 36 ou en 38. Jérémy Braquet et Patrick Capt sont intraitables: les femmes minces ont toutes les autres boutiques de la ville pour s’habiller. Chez Caramel Beurre Salé, on se concentre sur les laissées-pour-compte de la mode, les fashionistas rondelettes trop souvent condamnées aux coupes mémères.

Soyons clairs, au royaume des hanches rebondies, les tailles de guêpe ne sont pas reines: le S correspond à un bon 42-44 et les modèles se déclinent jusqu’à la taille 56. Spécialisées dans le «plus size», les marques viennent du Danemark (Zizzi), d’Allemagne (Maxima), de Grèce (Mat Fashion) ou encore d’Italie (Sophia Curvy). Un des grands plus du magasin est d’offrir un large choix de jeans pour coller à toutes les morphologies - sauf les brindilles, bien entendu.

Pourtant, même les plus plates limandes se feront plaisir dans ce concept store du Rôtillon qui brouille les cartes avec bonne humeur. Articles de déco, bijoux, produits de beauté, épices et confitures… On entre ici comme dans un élégant loft de 180 m2: salle à manger, cuisine, dressing, salle de bains, séjour avec sofa douillet et table basse où on vous servira un café.

Il y a même un salon de coiffure aux allures de boudoir, le bien nommé «En particulier», où Jérémy réalise son rêve: prendre son temps et ne coiffer qu’une cliente à la fois. (24 heures)