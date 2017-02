Cet horloger répare les montres de toutes marques et toutes époques

Votre montre doit être sérieusement réparée ou nécessite tout simplement un changement de pile, de verre ou de couronne? Rendez-vous chez Dominique Donzé, l’horloger à tout faire. Formé à la vallée de Joux, ce passionné expérimenté a ouvert un petit atelier il y a quatorze mois au centre-ville. Sur le Grand-Pont, pour la précision. Montres mécaniques, à quartz, modèles vintage, pendules… Le spécialiste retape «presque tout», de la Flik Flak à la Chopard. En ce moment, une Zenith, une IWC, une Omega et une Tissot en or attendent leur heure sur l’établi. «Ouvrir mon propre magasin était un rêve. Je me suis aussi rendu compte qu’il y avait un besoin. Les marques demandent souvent une fortune pour les révisions en usine. Autre problème: quand la montre a 10 ou 20 ans, les marques de milieu de gamme refusent de les réparer et encouragent un nouvel achat. C’est dommage. Une montre, ça s’entretient.» Son «menu horloger», comme il l’appelle, est consultable sur son site. Comptez de 9 fr. (montre entrée de gamme) à 35 fr. (modèle prestige) pour un changement de pile. «Je peux vous assurer que je suis moins cher que les grands magasins.» (24 heures)