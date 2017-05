Des vélos en libre-service à l'abribus

Avec le retour des beaux jours, ceux qui rêvent de pédaler mais qui n’ont pas de vélo n’auront aucune excuse… Car en mai, à Prilly, le vélo c’est gratuit!

La preuve à l’abribus situé devant le centre commercial Prilly-Centre, où la mobilité douce est à l’honneur. A l’initiative de la Commune, c’est là que quinze vélos – dix classiques et cinq électriques – sont mis gratuitement à disposition pour une journée. Et ce sept jours sur sept. «Les casques et le cadenas font aussi partie du lot», sourit Elisa Andrade, 19 ans , chargée de l’accueil dans l’édicule.

Pour repartir au guidon d’une petite reine, rien de plus simple: il suffit de remplir un formulaire et de laisser sa carte d’identité ou son permis de conduire (qui ne servira pas ce jour-là) et c’est parti. «Le concept marche très bien, on a déjà nos habitués», poursuit la jeune femme. Enfin, que ceux qui avaient l’habitude d’emprunter des livres au même endroit se rassurent: l’abri-bibliothèque est toujours là, mais calque ses horaires (ndlr: à consulter dans l'encadré)sur ceux du garage à vélo. (24 heures)