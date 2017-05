Le mystérieux cimetière pour chiens de riches dans les jardins du Beau-Rivage

Une quinzaine d’animaux de compagnie reposent en paix sous les grands arbres, dans le cadre enchanteur des jardins du Beau-Rivage Palace. Les promeneurs attentifs auront remarqué ces curieuses pierres tombales aux inscriptions parfois illisibles. Une dernière demeure très chic pour des bêtes qui ne l’étaient pas moins. Les pensionnaires de ce cimetière étaient les petits compagnons des habitués de l’hôtel lausannois.

Au début du XXe siècle, le Beau-Rivage recevait tout le gotha européen. Nobles et riches bourgeois posaient armes et bagages ici pendant plusieurs mois, voire à l’année. Ils jouissaient de quelques privilèges. «A l’époque, nos clients s’installaient pour de longs séjours, confirme Alessandra de Raemy, aux relations publiques. Ils voyageaient avec d’immenses malles… et leurs animaux de compagnie. L’hôtel devenait ainsi leur deuxième maison. Lorsque les animaux décédaient, soit pendant le séjour, soit en dehors, les clients souhaitaient offrir un dernier environnement de rêve à leurs chiens. C’est ainsi qu’est né le cimetière.»

Le lieu est auréolé de mystère. Il n’en est pas fait mention dans les archives de l’hôtel. Des sépultures auraient été supprimées au fil des ans. La légende veut que le chien de la couturière Coco Chanel, habituée du Beau-Rivage, repose ici. La date de création du cimetière est tout aussi incertaine. Il aurait vu le jour à la fin du XIXe siècle et la dernière sépulture remonterait à 1983. Deux certitudes: il n’est plus question d’enterrer ses animaux dans ce jardin et la tombe de Gabrielle Chanel, exilée en Suisse à la Libération, est visible dans la section 9 du cimetière du Bois-de-Vaux.

