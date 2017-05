Les saveurs du Kenya s’invitent à la pause de midi

C’est un petit take-away qui ne paie pas de mine, au premier coup d’œil. Le Watamu propose pourtant bien autre chose que les habituels sandwiches, paninis et cocas. A la pause de midi, on peut y découvrir des saveurs méconnues qui viennent tout droit du Kenya.

Les plats coûtent entre 10 et 15 francs, se dégustent sur place ou à l’emporter et font la part belle aux légumes avec, en plus, plusieurs options strictement végétariennes. On se laisse surprendre par des bananes plantains préparées avec des épices douces, et d’autres recettes aux lentilles, aux crevettes ou à la viande, toutes sorties du carnet de la patronne. Ne manquez pas non plus de goûter les boissons, notamment celle au tamarin, délicieusement décapante bien que sans alcool.

Le Watamu est une adresse à suivre, d’autant qu’il devrait enrichir sa carte avec encore plus de spécialités kényanes dans les mois à venir.

(24 heures)