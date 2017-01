Meezy vous livre à vélo tout ce qu’il faut pour préparer un repas bio en tête-à-tête

Paolo le fondateur, Joanne la graphiste, Bensy le cuisinier et Antoine le planificateur ont de la suite dans les idées. Parce que le créneau de ces quatre amis, c’est le bien-consommer de saison et le bien-manger bio, local mais aussi écolo, ils ont lancé Meezy en septembre dernier. Meezy: leur petite entreprise située à l’avenue de France et qui propose chaque semaine une recette prête à cuisiner. Meezy fournit les ingrédients dans les bonnes proportions, dans un sac de papier kraft respectueux de l’environnement, une page illustrée en guise de mode d’emploi, et à vous de mijoter un bon petit plat à la maison pour deux personnes.

La formule fonctionne avec un abonnement au mois pour un sac par semaine avec viande (129 francs) ou un sac vegan (99 francs). Ajoutez 20 francs pour être livré à vélo à domicile. Il est aussi possible de passer à la boutique et de repartir avec un seul sac, pour voir (34 francs le classique et 26 le vegan). Au menu cette semaine: boulettes de riz japonaises végétariennes ou farcies au bœuf. A vos tabliers!

(24 heures)