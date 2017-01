On dirait le Sud

En plein mois de janvier, vous prendrez bien une tranche de soleil. Depuis quelques semaines, sur l’avenue du Théâtre, la Corée et son Arirang ont cédé la scène à l’Occitanie. Du Sud dans la déco, imaginée par le bureau Studioworks à Vevey. Au milieu de catelles azur, d’un plafond marine et de murs blancs: un olivier stabilisé – l’équivalent de l’empaillage pour les végétaux – et du mobilier Tolix anthracite. Du Sud dans l’assiette aussi. Avec un coin épicerie (dégustation les vendredis) où les tapenades, chutney et confits d’oignons de L’Epicurien se marient avec de la focaccia maison. Ils ont comme voisin de tablard les huiles d’olives monocépages d’Alexis Muñoz, qui fournit les grandes tables françaises, ou les calissons du Roy René. A l’emporter, des pans-bagnats surtout.

Garnis de thon mi-cuit, de foie gras et de magret de canard fumé ou d’agneau confit pendant sept heures. A table, on a testé un joli sauté de dinde au miel, à la moutarde et à l’estragon. Avec un velouté d’artichaut tout en légèreté acidulée pour le précéder. Et un crumble de poires aux épices façon Tatin pour terminer. Avec un jus (très) frais betterave-pomme-céleri. Le Montpelliérain Sébastien Trinquier, 25 ans, est passé par les Trois Couronnes à Vevey et par le Chat Noir à Lausanne. Dans sa minuscule cuisine, son complice n’est autre que son frère, Patrick, ancien d’Alain Montagny au Royalp à Villars. Les prix restent doux. Bref, une adresse qui a tout ce qu’il faut pour s’installer dans le «PGL», le paysage gourmand lausannois. Simplement gourmand, c’est d’ailleurs son slogan. (24 heures)