Tango, cha-cha-cha et rock’n’roll: Nel veut faire danser les 40 ans et plus

«Il y a beaucoup trop de gens qui passent leurs soirées seuls devant leur télé. Le but de notre nouveau rendez-vous est de les faire ressortir, rire, discuter et danser. Et, s’il le faut, j’irai personnellement sur la piste pour leur apprendre.» Ancien animateur de Radio Nostalgie, Nel déborde d’enthousiasme lorsqu’il évoque son nouveau projet: des soirées dansantes destinées aux 40 ans et plus, qui seront organisées dès jeudi au Taco’s Bar à Lausanne. «Mais tout le monde est bienvenu, même les plus jeunes, hein!»

Tango, cha-cha-cha, valse ou rockabilly, l’animateur possède la panoplie complète des vieux tubes, histoire de pouvoir s’adapter à tous les publics et toutes les demandes.

Quatre premières soirées serviront de test; si le succès est au rendez-vous, Nel et le patron du Taco’s Bar, Andy West, imaginent déjà des rendez-vous réguliers les week-ends durant la belle saison ou, pourquoi pas, le dimanche après-midi. L’animateur annonce aussi avoir plein de copains musiciens prêts à venir jouer sur scène.

(24 heures)