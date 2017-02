Un bar à jus frais a poussé sur le quai 1 de la gare de Lausanne

Des jus minute et sur mesure pour nous aider à bien commencer la journée, à faire le plein de vitamines pour lutter contre les microbes et à rendre les trajets en train plus colorés.

Depuis quatre mois et comme dans d’autres gares du pays – à Nyon notamment –, Pouly s’est associé à Fruit For Thought, une entreprise suisse qui travaille avec des produits locaux à des prix tout à fait convenables (4 fr. 90 les 2,5 dl, 6 fr. 50 les 4 dl et 7 fr. 50 les 5 dl).

Côté hall de la gare, on retrouve donc les sandwiches, pâtisseries et autres spécialités boulangères. Côté quai, une vitrine lumineuse pleine de fruits et de légumes et un souriant vendeur qui, tel le barista de la santé, s’exécute dès la commande passée. Les formules sont multiples, à base de jus d’orange, de carottes ou de pomme, auquel on rajoute des ingrédients à choix.

Très prisé en hiver, le «booster» gingembre ajoute du piquant à la boisson. Et nul doute que le «détox» arrive en tête des ventes le lundi! En ce moment, c’est le surprenant et très chouette mélange betterave-basilic-pomme qui est proposé à la clientèle, de plus en plus fidèle.

(24 heures)