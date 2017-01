Une étagère ergothérapeute

L’Etagère, dans le quartier de Montchoisi, est un lieu difficile à définir. Lorsque l’on passe devant sa grande vitrine, on ne peut que s’arrêter et admirer la magnifique étagère en bois (vestige de l’ancienne pharmacie), le mobilier disparate savamment chiné et le renard empaillé à lunettes qui observe les passants.

Pour en savoir plus sur cet endroit, il faut pousser la porte et discuter avec l’une de deux âmes du lieu, toutes deux ergothérapeutes. Elodie Voruz explique: «Ma collègue et moi-même avons travaillé en institution et nous trouvions un peu stigmatisant de rester dans ce type de lieu peu chaleureux avec des patients qui ont besoin de se réadapter socialement. Nous avons voulu ouvrir un endroit où nos patients pourraient renouer avec les activités de la vie quotidienne et recréer des liens sociaux normaux.» Ainsi, plusieurs activités ouvertes au public sont proposées tout au long de la semaine.

Lundi midi, les curieux peuvent, sur inscription, venir partager un repas concocté par les patients de l’Etagère. Vendredi matin, c’est café-croissant autour de la grande table en bois. Et l’après-midi, patients comme badauds s’initient au tricot et au crochet. «Nous souhaitons faire de l’Etagère un lieu communautaire. C’est la raison pour laquelle nous acceptons de l’ouvrir pour des expositions et des événements ponctuels. Nous avons organisé une raclette lors de Lausanne à Table, nous y avons fait des vide-dressings, des vernissages, entre autres. Plus ce lieu vit, mieux on se porte. Cela permet aux personnes en rupture ainsi qu’au voisinage de se rencontrer.» (24 heures)