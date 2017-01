Au four et à l’épicerie pour le Noël orthodoxe

Dans la cuisine de son épicerie fine, d’où s’échappe une odeur alléchante, Olena Molchanova apprête des farshirovannyy perets. Ces délicieux poivrons farcis constituent un des douze mets – comme autant d’apôtres de Jésus – que l’on retrouvera demain soir sur la table des convives qui célébreront le Noël orthodoxe. Un repas que l’on commencera dès la première étoile apparue dans le ciel, comme pour honorer la naissance du Christ. «On observe le carême, et après on se fait vraiment plaisir à table. On y retrouve de la volaille, du cochon de lait, des pieds de porc ou du bœuf en gelée. Et aussi des mets que l’on ne sert qu’au Noël orthodoxe. Comme la koutia, assemblage de grains de blé, de pavots, de noix, de fruits secs et de miel. On boit l’ouzvar, boisson tiède à base de fruits secs», détaille la jeune Ukrainienne.

En 2014, Olena Molchanova a ouvert à Montreux, rue de l’Eglise-… Catholique, une boutique portant le nom de «Votre Gastronome». C’est doublement inscrit sur la vitrine: dans notre alphabet comme en cyrillique. «Dans les pays de l’ancienne URSS, les enseignes appelées «gastronomes» étaient des épiceries haut de gamme. C’est ce que j’ai voulu recréer ici à Montreux et par extension sur la Riviera, où vit une importante communauté russophone», détaille Olena – de mère ukrainienne et de père russe – dans un français parfait. Et pour cause: «J’ai suivi une partie de ma scolarité dans un lycée franco-anglais, avant de faire des études d’économie à l’Université de Kiev.»

«Quand je pousse chaque matin la porte de ma boutique, je voyage en Ukraine…»

A son arrivée en Suisse, Olena Molchanova a d’abord été employée au Montreux Palace, puis aux Trois-Couronnes de Vevey. Avant de créer sa propre société avec l’aide de son mari, un entrepreneur vaudois, qu’elle a épousé en 2005. Le couple a trois garçons: Victor, Léo et Edgar. Dans sa belle épicerie, très joliment décorée, la Kiévienne est heureuse comme un poisson dans la mer Noire: «Quand je pousse chaque matin la porte de ma boutique, je voyage en Ukraine… sans être obligée de me déplacer.» Votre Gastronome est une petite caverne d’Ali Baba russophone avec quelque 500 articles, majoritairement importés d’Allemagne.

Au rayon alimentation, les grands bocaux de concombres et de tomates à la saumure trônent sur des étagères. Pas loin, le client a le choix entre deux types de raviolis qui cohabitent sans problème: les varenikys ukrainiens et les pelmenis russes. Sur un étal, des poissons marinés, séchés ou encore fumés; des déclinaisons que les Russophones adorent. Comme les semechki s, petites graines noires de tournesol incontournables de la culture russophone, que l’on grignote quotidiennement à Kiev, à Minsk ou à Moscou.

Un pan de mur accueille les boissons, parmi lesquelles une grande variété de vodkas, de brandies et de bières. Conserves, confiseries, charcuterie, gâteaux frais, salades complètent l’offre. Entrepreneuse avertie, Olena Molchanova vend aussi des livres, de magnifiques châles brodés, de la porcelaine et bien sûr les matriochkas, ces fameuses poupées gigognes peintes.

Près de la caisse, les clients peuvent boire un thé fumant sorti d’un beau samovar, à portée de main des syrnikis, crêpes épaisses au fromage blanc, qui sortent du four. Chez Votre Gastronome, outre la patronne, œuvrent Yuliya, qui est Russe, et Olga, Ukrainienne. «Ma clientèle est majoritairement composée de russophones, indique Olena Molchanova. Mais aussi de gens qui ont voyagé dans les pays de l’Est et qui veulent en retrouver les saveurs. Et de Suisses qui achètent majoritairement des œufs de saumon, du caviar et de la bonne vodka.»

L’épicière a encore élargi son offre avec quelques spécialités polonaises ou baltes. Et prépare quelques plats à l’emporter dans sa cuisine. Ou sur commande, comme pour l’église orthodoxe de Vevey. «En revanche, et même si des familles l’organisent toujours, je trouve que la tradition du Noël orthodoxe se perd un peu dans la communauté russophone de Suisse. On célèbre plus le Noël catholique, surtout pour nos enfants, généralement à la fois russophones et francophones. Surtout que, lorsque arrive notre Noël orthodoxe, quinze jours plus tard, ils ont déjà repris l’école.»

Olena Molchanova, l’épicière fine de l’Est, reprendra alors son travail avec entrain. Comme une tradition. Ne serait-ce que pour retrouver encore et encore un peu de son Ukraine natale, tous les matins, en poussant la porte accueillante de sa boutique. (24 heures)