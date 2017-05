Biennale de Venise: Berset inaugure le pavillon suisse

Le ministre de la culture Alain Berset a inauguré vendredi après-midi le pavillon suisse de la 57e Biennale d'art de Venise, qui s'ouvre samedi jusqu'au 26 novembre. Il doit y rencontrer son homologue autrichien Thomas Drozda.

«La Suisse occupe une place importante dans le monde des arts et de la culture. Et son pavillon, ici à Venise, peut être considéré comme son ambassade artistique», a relevé le conseiller fédéral, selon une version écrite de son allocution inaugurale. La Suisse «y exerce une forme de diplomatie subtile et souvent remarquable», a-t-il poursuivi.

Alain Berset a déploré qu'Alberto Giacometti n'ait jamais représenté la Suisse à Venise auparavant, lui qui était réticent à y participer. Aussi, parvenir à convier l'artiste grison à la Biennale «plus de 50 ans après sa mort, en respectant scrupuleusement, non pas sa volonté, mais l'esprit de son oeuvre, est une prouesse diplomatique qui fait honneur au génie helvétique», a souligné M. Berset.

Carol Bove et le duo formé par Teresa Hubbard et Alexander Birchler ont ainsi réuni divers éléments lui rendant hommage, supervisés par le curateur Philipp Kaiser. Alain Berset et Thomas Drozda, ministre autrichien de la culture, vont visiter ensemble les pavillons suisse et autrichien. Le chef du Département fédéral de l'intérieur (DFI) doit aussi rencontrer divers artistes suisses présents à Venise. (ats/nxp)