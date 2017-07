Cassos, n.masc.

Définition: En préambule, qu’on se le dise, nous sommes tous le cassos de quelqu’un d’autre. Le cassos, à l’orthographe multiple (kassos, ksos, k-sos, casoce ou encore kssos), est utilisé par les ados pour parler d’un ringard, d’un paumé, d’un idiot, d’une personne décalée, voire d’une racaille. Il n’a pas fallu attendre 2017 pour voir l’usage de cette apocope de «cas social» dériver de son sens originel.

Un cas social, soit une situation qui se rapporte à une collectivité humaine, a rapidement mis de côté le précepte communautariste pour évoquer une situation grave entraînant des risques d’exclusion sociale. Le glissement s’est poursuivi pour définir une personne en grande difficulté. Les travailleurs sociaux – dénomination par ailleurs tout aussi douteuse – n’hésiteront donc pas à nous rappeler qu’ils préfèrent étrangement parler d’un «usager», voire d’un bénéficiaire. Ce qui, pour beaucoup, reviendrait à parler d’un toxicomane ou d’un habitué des paradis fiscaux. Mais passons.

Si «une bande de cassos» n’est certes pas aujourd’hui un moyen affectueux de parler de ses camarades, il s’agit surtout d’un moyen pas bien méchant de mettre dans un ensemble commun – le mot social reprend ainsi du sens – les couillons, les losers, ceux qui sont différents. Alors oui, cela peut paraître moche, mais personne ne niera l’avoir fait. A l’état naturel, l’homme et la femme prennent un malin plaisir à juger ceux qui ne sont pas comme eux et ceux qui ne fréquentent pas les mêmes endroits. Le cassos de mon temps était parfois le Benett, d’autre fois le mec imperméable au groupe The Cure, celui dont le sac d’école était trop grand et qui fourrait encore ses cahiers, ou encore la fan du MAD. Alors oui, un cassos est une question de point de vue, et c’est peut-être ce qui fait son charme.

Synonymes: Parce que le cassos a un spectre de définition très large, on citera des synonymes tout aussi hétérogènes. Le cassos est parfois un gogol, un nase, un teubé, un pauvre gars, un crétin, un tocard, un couillon, un bobet, un loser, un bofiaud, un niobet, un niolu, un blaireau ou un cornichon, dirait ma grand-mère.

