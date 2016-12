Cuba et le Costa Rica présentent de remarquables nouveaux cigares

La moisson 2016 est abondante et savoureuse en nouveautés dans le monde du cigare. Bien que certains pays, tels que Cuba, connaissent quelques problèmes dus à un manque de matière première, surtout pour les capes, provoquant ainsi un approvisionnement difficile. Cela n’a pas empêché l’un des leaders mondiaux de présenter quelques inédits, pour le plus grand plaisir des aficionados.

Un nouveau Medio Siglo de Cohiba

A l’image de Cohiba, qui propose un nouveau Medio Siglo, style Petit Robusto, tout à fait dans l’air du temps. Un format qui complète parfaitement la ligne déjà existante. On retiendra aussi le Capuletos de Romeo y Julieta et le Maduro No 1 de Partagas. Le premier est une édition limitée 2016 et tous deux sont enveloppés d’une robe aux couleurs maduro-havane produisant des saveurs riches et corsées, au toucher très gras. Ce sont des cigares de garde.

Le Trinidad Topes, série limitée 2016, se démarque par son style. Il présente une réelle réussite architecturale, car son rapport taille/diamètre applique totalement les besoins de notre époque. Ce Petit Robusto est parfaitement manufacturé et offre des arômes épicés. Une pointe verte lui offre un bouquet jeune et tonique, procurant un arôme cuir spécifique à Cuba. Très généreux en combustion, il tapisse le palais sans effort. Toujours provenant de cette île, on retiendra la série Añejados, composée de différents modules, le Churchill pour Montecristo et le Robusto pour Hoyo de Monterrey.

L’harmonieux Pirámides de Romeo y Julieta

Celui qui retient vraiment notre attention n’est pas le Corona Gorda de Partagas, mais le Pirámides de Romeo y Julieta. Ce dernier est vraiment une belle réalisation, de sa robe à sa tripe, tout est bien balancé et harmonieux. Conçus avec des tabacs âgés d’un minimum de cinq ans, les Añejados jouent sur l’expérience, mais sans la fatigue. Pas encore vintage, mais avec ce je-ne-sais-quoi qui offre au cigare des saveurs plus rondes et moins incisives, tempérant ainsi la vigueur de la jeunesse. La star de cette année 2016 est le Juan Lopez Eminentes élaboré tout spécialement pour le marché Suisse. Présenté en coffret de dix unités – cela devient une tendance générale – il produit de vrais arômes havane. Ce cigare est appelé à devenir un master pour les amateurs avertis.

Le bond extraordinaire des tabacs du Costa Rica

En dehors de l’île, on observe le bond extraordinaire des tabacs du Costa Rica avec la marque El Septimo. Elle a réussi une très belle implantation auprès des amateurs de cigares à la recherche de saveurs riches et puissantes. La ligne Diamond met en évidence des diamètres imposants, bien construits, avec une régularité très professionnelle aussi bien dans le choix des tabacs que les goûts, le soyeux de ses capes et surtout le full maduro des couleurs. Bien d’autres grandes marques ont présenté des nouveautés cette année, avec tout autant d’intérêt et de variété dans les formats et les effluves, donnant ainsi la vie à ces merveilleux produits de fête que sont les cigares.

Les cigares dominicains de Gérard Père & Fils

La maison Gérard Père & Fils propose une collection spécifique de cigares. Des modules de divers formats (Double Corona, Sublimes, Double Robusto, Robust et Half Robusto) façonnés en République dominicaine avec différents tabacs d’Amérique centrale. Ils offrent des saveurs douces et aromatiques qui répondent à la demande d’amateurs en quête d’arômes faciles à digérer et sans agressivité. A la dégustation, ils correspondent parfaitement à ce que cherchent des débutants ou des fumeurs occasionnels. (24 heures)