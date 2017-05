Défilé glamour de Dior à Los Angeles

Un défilé de la prestigieuse maison de couture Dior s'est déroulé à Los Angeles en présence de célébrités.

La présentation de la collection «Dior Sauvage» s'est déroulée dans les vallons du parc naturel Upper Las Virgenes Canyon Open Space. Les quelque 800 invités triés sur le volet avaient été amenés par navettes depuis Beverly Hills et Santa Monica, un trajet d'environ 45 minutes.

Ces paysages bucoliques avaient notamment servi de cadre entre 1920 et 1950 à des westerns et à des films comme «Autant en emporte le vent» (1939), «La charge fantastique» (1941) ou «Les aventures de Don Juan» (1948). Ils sont maintenant en bordure de la banlieue ultrachic de Calabasas, où vivent Jennifer Lopez, les Kardashian-Jenners et nombre des stars les plus en vue d'Hollywood.

Lascaux en inspiration

Le lieu a été choisi par la styliste italienne Maria Grazia Chiuri, première femme à être chargée de la direction artistique des collections de haute couture de Dior. Elle est arrivée à ce poste en 2016, transfuge de Valentino.

Une cinquantaine de mannequins ont dévoilé une collection inspirée à la fois des peintures de Lascaux, de l'artiste peintre américaine Georgia O'Keeffe et la guérisseuse chamane féministe Vicki Noble, avec pléthore de jupes plissées et de chapeaux boléro.

La maison de couture a créé l'anticipation avec des vidéos postées sur Instagram et des photos d'animaux protégés peuplant les montagnes de Santa Monica, ainsi que de séances d'essayages à West Hollywood.

Les réjouissances avaient débuté dès mercredi soir avec une fête clinquante sur la plage à Santa Monica. Les participants ont pu croiser, entre autres, les actrices Frieda Pinto, Kiernan Shipka, Jaime King ou encore Juno Temple.

Longtemps tournée en dérision pour son côté tape-à-l'oeil ou grunge décati, Los Angeles est de plus en plus considéré comme une escale de la mode internationale.

Saint Laurent a présenté l'an dernier à Hollywood sa collection automne-hiver masculine et une partie de sa ligne féminine. Louis Vuitton et Burberry ont chacun également présenté récemment une collection à Los Angeles.

De son côté, Tom Ford a annoncé en mars le déménagement à L.A. du quartier général de sa création féminine. (ats/nxp)