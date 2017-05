Fête des mères: 7 idées de cadeaux faits maison

«Fais-le toi-même!» Le mot d'ordre des adeptes du DIY (pour Do it Yourself) a le vent en poupe. Et pour cause. Fabriquer plutôt qu'acheter permet de personnaliser le résultat final tout en gagnant en originalité. Le bricolage n'est désormais plus réservé aux jeunes enfants. Alors pourquoi ne pas s'y adonner en vue d'un présent pour maman. C'est d'ailleurs bien connu: un cadeau manufacturé par ses soins fait bien souvent davantage plaisir... Surtout s'il vient du coeur.

Reste à trouver le temps et l'inspiration. Heureusement, de nombreux créatifs habiles de leurs dix doigts n'hésitent pas à partager leurs trouvailles pour la Fête des mères. Via de sympathiques modes d'emploi vidéo diffusés sur YouTube. Pour l'occasion, nous sommes allés à la pêche aux concepts insolites et faciles à reproduire.

La coupelle à bijoux

Il suffit parfois de mettre la main à la pâte pour obtenir rapidement de spectaculaires résultats. Ici, on obtient un mignon petit récipient en n'utilisant que de la peinture (tous supports) et une base de pâte à modeler autodurcissante. Cette dernière peut-être fabriquée à domicile en chauffant (à feu moyen) du bicarbonate, de la fécule de maïs et de l'eau (à quantités égales) jusqu'à ce que la mixture se décolle des parois. Pour la suite, il n'y a plus qu'à suivre les instructions du tutoriel ci-dessous.

Le bouquet de fleurs impérissables

Si maman aime recevoir des fleurs et que vous voulez prolonger leur durée de vie, le bon plan c'est les origamis. Qu'on peut ensuite parfumer d'essences florales pour qu'ils dégagent autre chose que l'odeur du papier. Au niveau des variétés, rappelons que le message varie en fonction de la fleur choisie. La rose est ainsi la reine pour témoigner son affection. Mais l'oeillet, associé à l'amour éternel d'une mère, et le camélia qui évoque l'admiration conviennent également à merveille. Passionné d'origami, Thomas Delval s'est dernièrement plié à l'exercice pour créer une majestueuse composition florale.

Des gemmes lavantes

Noble et élégant, l'améthyste a conquis les pharaons comme les joailliers de la couronne britannique. Et pourquoi pas maman? Dans une version moins précieuse mais bien plus utile, cette pierre-savon trouvera très certainement une place de choix dans la salle de bain.

La boîte à messages

Pour les poètes dans l'âme qui veulent s'affranchir des sempiternelles cartes de voeux, le coffret à petits mots doux offre un format alternatif. Réalisable avec des matériaux de récup', le résultat final peut être aisément adapté aux goûts et aux couleurs préférés de l'intéressée.

La tresse du coeur

Envie de souhaiter un «Bonne fête maman!» gourmand? Vu que ça tombe systématiquement un dimanche, autant en profiter pour convertir la tresse dominicale en délice boulanger décoré de fleurs.

Le poncho-châle

Pour celles et ceux qui n'ont pas peur des aiguilles, le tricot permet de confectionner des accessoires sur-mesure. C'est pratique pour réchauffer le corps (et le coeur!) de sa maman. Et il existe de multiples variantes. Cette année, Kro Line a opté pour un poncho-châle. Pour ce faire, il faut trois pelotes de laine, un tricotin circulaire et, surtout, une bonne dose de patience.

La bougie-bijou:

Et voici encore une brillante idée à concrétiser en mode récup'! A partir d'un bocal, de restes de cire et de ficelle, il est possible de créer un flamboyant écrin au bijou que l'on souhaite offrir. De quoi remettre deux présents en un... Et en plus, ça fait durer le plaisir du déballage!

(24 heures)