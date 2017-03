La vie s’enracine dans la campagne de Maillefer

Avec la volonté politique de densifier les zones urbaines, de nouveaux quartiers sortent de terre. Lausanne compte des friches industrielles que l’on rend habitables, à l’instar de Sévelin. Mais l’agglomération compte aussi de vastes parcelles de verdure, qui se voient soudain colonisées par des centaines d’habitants. Le quartier des Fiches, au nord de Lausanne, est actuellement dans cette dynamique.

Comment la vie s’installe-t-elle dans un groupe d’habitations pensé en bloc par des architectes et des urbanistes? A cheval entre Le Mont et Lausanne, le quartier de Maillefer continue son expansion. Mais ses premiers résidents, qui ont emménagé voilà une demi-douzaine d’années, ont pris possession de leur nouveau lieu d’habitation. Au point d’y créer un esprit de village.

Moderne et convivial

Avant, il y avait les prés, les vaches, qui formaient le domaine agricole de Maillefer. Sept hectares qui ont commencé à se couvrir de logements en 2009. Et puis, en février dernier, les ouvriers ont investi la ferme de l’ancien domaine agricole pour la raser. En 2019, le quartier devrait compter près de 1700 habitants.

Silvia Vejuka-Jancikova apprécie le quartier qu’elle embrasse depuis les étages de sa tour de 55 mètres, qui fait une part de l’identité de Maillefer.

Force est de constater que, au milieu des façades toutes pimpantes de ces immeubles presque neufs, la vie de quartier se met peu à peu en place. Ceux qui viennent d’emménager là semblent ravis. «C’est moderne, joli et convivial», dit Silvia Vejuka-Jancikova. Depuis un peu moins d’un an, elle apprécie le calme depuis le 9e étage de la tour qui s’est érigée au milieu du quartier. «Il y a une super ambiance, avec plein de familles et des retraités», constate-t-elle en pointant du doigt le parc de Sauvabelin et le centre-ville qu’elle dit rejoindre en 15 minutes de marche.

D’autres sont moins enthousiastes et admettent avoir pris un appartement là simplement parce que c’est là qu’ils en ont trouvé un libre.

Les commerces fleurissent

Reste qu’en passant dans le quartier, on constate que les commerces commencent à fleurir. Un supermarché répond aux besoins essentiels et le boucher est déjà loué par l’ensemble des habitants, qui ne déplorent que le manque d’une pharmacie. Ce sera peut-être pour plus tard, lorsque de nouveaux lots seront construits.

Christophe Logodin fourmille d’idées pour faire de «Chez Tof» un vrai lieu de vie.

Christophe Logodin a ouvert son bistrot en janvier, et propose une carte de brasserie dans un décor de style industriel plutôt chaleureux. «Il y a un vrai esprit de quartier», note-t-il en saluant le facteur, qui vient de poser le courrier sur le bar de béton. Son autre établissement, au centre de Lausanne, ne jouit pas d’un tel service personnalisé. «Il y a de beaux espaces, les enfants lugent sur la butte de terre dès qu’il y a de la neige, observe le chef. Il n’y a pas de raison que la vie ne décolle pas ici.» Il compte d’ailleurs apporter sa pierre à cet édifice social et fourmille d’idées pour faire de son établissement un espace des plus accueillants.

«Il y a d’abord eu ce combat pour obtenir une ligne de bus. Et puis, tout était neuf, on avait envie de créer des liens, de la cohésion et des activités.»

Un esprit de village

Ceux qui ont été les premiers à emménager à Maillefer, il y a six ans, font déjà figure d’anciens habitants. «On se connaît par nos prénoms», témoigne Valérie Marteil, qui préside l’Association Village Maillefer. Le groupement est né avec l’arrivée du béton. «Il y a d’abord eu ce combat pour obtenir une ligne de bus, dit-elle. Et puis, tout était neuf, on avait envie de créer des liens, de la cohésion et des activités.»

Le statut du quartier, qui nécessite de coordonner Lausanne et Le Mont, n’a pas facilité les choses. Mais les faits sont là. Depuis, l’association a obtenu une parcelle pour un jardin communautaire et une fête a réuni le quartier l’an dernier. L’esprit de village s’installe. Et cela même à l’échelle de chaque immeuble: «Il y en a un qui propose une boîte d’échanges, un autre où ses habitants font un repas de fin d’année», illustre Valérie Marteil. (24 heures)