Le dico générationnel: «Turn up», verbe

Définition: Lorsqu’il se sent d’humeur joyeuse, le jeune d’aujourd’hui convoque parfois l’anglais pour exprimer son envie de faire la fête. Ainsi, il dira volontiers qu’il va «turn up» quand il s’avance vers des moments heureux, un peu fous et parfois débauchés. Si l’expression ne les inclut pas systématiquement, il est en effet possible que l’alcool et/ou les drogues aient un rôle à jouer dans les événements. «Turn up» pourrait en fait signifier «s’amuser», «s’éclater» mais aussi, en fonction du contexte, «lâcher prise» ou «tendre vers l’état sauvage». La traduction la plus juste doit en tout cas renvoyer à l’idée d’augmentation, de gradation vers un état festif avéré. Un mix entre «monte le son» et «fais monter la température», à l’échelle d’un être humain.

Et pour ceux que la haute altitude n’effraie pas, «turn up» peut facilement devenir «pull up» quand la fête promet d’être d’une grande intensité. Il s’agit alors de passer un moment complètement fou, une soirée géniale, avec ou sans souvenirs le lendemain. A ce niveau-là, «pull up» ne signifierait donc pas «s’arrêter» mais au contraire «hisser», voire «arracher». Bref, une certaine idée de l’évasion.

Synonymes: En tout temps, les fêtards ont su mettre des mots sur leurs ambitions. Alors que les plus sobres vont simplement faire la fête, d’autres préfèrent faire la bombe, la bringue ou encore la noce. Moins nombreux sont ceux qui font la ribouldingue. Les Vaudois n’hésitent pas à faire la rioule ou la vigetze . Depuis peu, les jeunes aiment s’enjailler (dérivé de l’anglais enjoy ) et ceux qui visent un état de conscience altéré partent volontiers se mettre chaud ou se mettre sur le toit .

(24 heures)