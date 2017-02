Le partage de voiture séduit toujours plus

Selon une étude de la haute école de sciences appliquées de Zurich (ZHAW), de plus en plus de personnes partagent leur voiture non utilisée.

Les étudiants de la ZHAW ont analysé les offres de covoiturage dans sept villes européennes: Zurich, Barcelone, Berlin, Copenhague, Londres, Paris et Vienne. Dans chacune d'elles, il existe au moins une offre de «peer-to-peer-car-sharing», le prêt entre personnes, qui permet aux privés de partager leur voiture avec d'autres automobilistes.

Le concept est déjà particulièrement établi à Paris, écrit mardi la ZHAW. Cinq fournisseurs de plate-forme en ligne permettent à environ 2200 privés de louer leur véhicule. A Copenhague ou à Londres, 1300 automobilistes utilisent de tels sites. A Zurich, seuls 100 véhicules sont proposés sur une unique plate-forme.

Souvent moins cher

Le prêt entre personnes représente plusieurs avantages par rapport aux offres de covoiturage traditionnelles, selon les étudiants de la ZHAW. Le capital d'investissement est bas, il n'y a pas de frais d'inscription et ces offres entre privés sont souvent moins chères.

Toutefois pas toutes: ceux qui ont besoin d'une voiture pour faire les courses hebdomadaires à Barcelone, Copenhague, Londres, Paris ou Vienne s'en sortent mieux avec une offre traditionnelle de covoiturage. A Zurich et à Berlin, l'alternative privée est toujours la plus avantageuse.

L'offre de covoiturage privé est actuellement plus importante que la demande, explique la ZHAW. Pour l'utilisateur, la distance à la prochaine voiture en covoiturage privé est décisive, précise le directeur des études Thomas Sauter-Servaes. (ats/nxp)