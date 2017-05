Les Saints de Glace, une «croyance populaire»? Le quiz

Connaissez-vous les Saints de Glace?

Loin de la réalité météorologique

Le mois de mai est souvent synonyme de froid, de neige, de pluie et de bise. Mais pourquoi donc Mère Nature nous impose-t-elle presque chaque année un épisode de mauvais temps à cette époque-là? Menaçant l'agriculture et jouant avec les nerfs de ceux qui n'attendent plus que le soleil et la chaleur de l'été.

«Avant Saint-Servais, point d'été ; après Saint-Servais, plus de gelée »

«Mamert, Pancrace, Boniface sont les trois saints de glaces, mais saint Urbain les tient tous dans sa main»

Selon la croyance populaire, les responsables sont tout désignés: les Saints de Glace, dont les quatre principaux - Mamert, Pancrace, Servais et Boniface - sont respectivement fêtés le 11, 12, 13 et 14 mai. Au Moyen Age, ces derniers étaient souvent invoqués par les paysans pour éviter les effets dévastateurs d'une baisse de température observée à cette période sur leurs cultures. Mais aujourd'hui, si de nombreux dictons qui leur sont dédiés existent encore, le domaine scientifique explique le phénomène autrement. Coup de fil à Frédéric Glassey, chef de la météorologie à MétéoNews.

Les Saints de Glace sont-ils un phénomène météorologique reconnu?

Non, les Saints de Glace ne sont qu'une croyance populaire qui ne résiste pas à la réalité météorologique. En effet, statistiquement, rien ne montre que chaque année entre le 11 et le 14 mai, les Saints de Glace sont toujours synonymes de froid, de neige et de gel.

Mais pourquoi observons-nous souvent à cette période de l'année des baisses de températures significatives?

Il peut y avoir des descentes d'air polaire sur nos régions à n'importe quelle période de l'année, même en été. Sauf que dans le courant du mois de mai - autrement dit en plein cœur du printemps-, le fond de l'air n'a pas encore eu le temps de se réchauffer. Conséquence: dès qu'un front froid descend du nord, son impact sur la végétation et l'agriculture est plus important. Mais rien n'indique que ces épisodes de froid interviennent spécifiquement du 11 au 14 mai. Parfois, comme cette année, ils peuvent avoir lieu plus tôt en avril, parfois plus tard ou même jamais.

Et aura-t-on droit à une douche froide durant les Saints de Glace de cette année qui débute ce jeudi?

Cette année, une vague de froid a été observée à la fin avril. Et il n'y en aura a priori pas d'autre d'ici la fin des Saints de Glace, dimanche. Mais rien n'exclut qu'un nouvel épisode de froid interviennent d'ici la fin du mois mai.

D'où vient cette croyance populaire?

Cette croyance est liée à un phénomène qui a été observé au Moyen Age, une époque où il n'existait pas encore de stations météorologiques et où tout relevait de la simple observation. Et comme l'être humain possède une mémoire sélective, il se rappelle plus facilement de ces printemps difficiles. Aujourd'hui, les Saints de Glace sont là pour nous rappeler que l'on est à vingt jours de l'été météorologique, fixé le 1er juin. D'ici là, des épisodes de froid peuvent encore survenir. Personnellement, j'attends toujours que les Saints de Glace soient passés pour mettre les pneus d'été à ma voiture.

Et avec le réchauffement climatique, les épisodes de froid printanier redoutés par les agriculteurs auront-ils tendance à disparaître?

Non, et leurs effets comme le gel risquent d'être encore plus dévastateurs pour les cultures et les plantations de notre pays telles que les vignes ou les abricotiers. En effet, avec le réchauffement climatique, la végétation a tendance à débuter toujours plus tôt. Un coup de froid survenant dans le courant du mois de mai engendrerait alors plus de dégâts sur cette végétation déjà bien avancée.