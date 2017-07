Les pickpockets adorent l'Italie et l'Espagne

C'est bien connu: les pickpockets ne prennent pas de vacances. Au contraire: la saison estivale est celle qui leur rapporte le plus! En particulier en Espagne et en Italie, relève l'assureur AXA Winterthur. Ces deux pays concentrent chacun 16% des vols à la tire subis par les Suisses à l'étranger. Soit le tiers de tous les vols annoncés à l'assureur.

«Les déclarations concernant l’Espagne et l’Italie sont multipliées par six au mois de juillet par rapport à janvier, et par deux par rapport à juin», indique Stefan Müller, responsable Sinistres Assurances de choses, chez AXA. Il met en garde les Suisses tout particulièrement s'ils vont en Espagne: les vols ont augmenté de plus de 20% la saison dernière par rapport aux années précédentes, relève-t-il dans un communiqué.

Attention aux manœuvres de diversion

Espagne et Italie sont d'ailleurs en tête de ce triste classement sur ces quatre dernières années, relève l'assureur. Mais ils sont suivis de près par la France (12% des déclarations depuis 2013), l'Allemagne (10%) et les USA (5%).

AXA relève toutefois que ces chiffres ne doivent pas faire oublier que 80% des vols à la tire qui sont déclarés par ses clients ont lieu... en Suisse! Mieux vaut rester prudent partout donc, même chez nous.

L'assureur rappelle du coup les conseils de prudence à suivre pour se protéger des pickpockets: n'emporter sur soi que le strict nécessaire; ne pas garder ses objets de valeur dans des poches extérieures, mais privilégier les poches ventrales; placer son sac à main ou à dos devant soit, surtout dans la foule; et enfin, faire attention aux manœuvres de diversion.

