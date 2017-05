P. 1993 m. ou l’énigme de la montagne sans nom

La silhouette des «Alpes savoyardes» est familière aux habitants de la rive vaudoise du Léman. Vus de la Riviera, de Lavaux ou de Lausanne, les sommets qui se dressent abruptement au-dessus du lac, côté français, forment un massif élégant et marquant du paysage lémanique. Beaucoup de Vaudois sont capables de citer les pics les plus connus: le Grammont, les Cornettes de Bise, la Dent-d’Oche ou encore les Rochers des Mémises. Mais comment diable s’appelle le sommet voisin du Grammont, à l’Est, côté Chablais valaisan? Ce sommet est le premier du Valais en venant du Léman. Curieusement, il n’est pas nommé sur la carte nationale suisse.

De son appartement à Bossières, Martin Schuler contemple ce paysage depuis 1981, date de son arrivée à l’EPFL. Assez vite, il a repéré l’incongruité du sommet sans nom. «A l’œil nu, on distingue bien cette montagne constituée de deux sommets rocheux séparés par une petite brèche. Elle est simplement identifiée comme le point culminant P. 1993 m. sur la carte topographique suisse. C’est étrange dans un pays où la densité des noms de lieux est exceptionnelle.»

Martin Schuler a la passion des cartes depuis son enfance passée à Schaffhouse. Adolescent, il arpentait la Suisse à pieds et à vélo, portant une attention méticuleuse à la topographie et à l’activité humaine inscrite dans le paysage. Il a étudié la géographie à l’Université de Zurich. Puis il s’est installé en Suisse romande comme chercheur, le restant jusqu’à la fin de sa carrière professionnelle à la Communauté d’études pour l’aménagement du territoire (CEAT). L’énigme du sommet chablaisien sans nom a interpellé le scientifique. «Je me suis demandé si c’était une erreur ou s’il y avait une raison objective à cet oubli. La donnée manquante pose toujours une question de méthode: faut-il la prendre en compte, ou pas?» explique le professeur honoraire de l’EPFL.

Pas aisé pour les randonneurs

Randonneur et alpiniste, Martin Schuler s’est donné pour objectif de gravir tous les sommets qu’il voit depuis sa fenêtre. Un jour, il a donc mis le cap sur la montagne sans nom. Le massif s’élève rapidement depuis la plaine du Rhône jusqu’au replat de Chalavornaire. Une route conduit à ce replat depuis Les Evouettes. De là, on gagne à pieds l’alpage de Derochia, puis l’épaule qui conduit au Grammont, pic dominant le lac de sa silhouette majestueuse. Sur cette épaule, un point 1873 m. est identifié comme «La Croix de la Lé». Une croix a en effet été plantée à cette cote. «Sans doute pour protéger l’alpage inférieur, selon une tradition bien ancrée dans les régions de montagne», suppose Martin Schuler.

De la croix, l’ascension vers P. 1993 m. est difficile. «Il n’y a pas de sentier pédestre. La végétation abondante rend la progression peu commode et l’itinéraire, aérien, devient dangereux», décrit le géographe. Martin Schuler a rebroussé chemin à la cote 1940 mètres. Des années plus tard, il est monté depuis le col du Grammont – cet itinéraire est plus aisé – pour aiguiser sa curiosité: «On a vraiment affaire à un sommet. Pourquoi n’a-t-il jamais été considéré comme tel?»

Plongée dans la littérature alpine

Ces derniers mois, il a cherché des réponses à cette énigme. Il a consulté toutes les éditions des cartes nationales suisses, la première au 1: 25 000 datant de 1889. Il a épluché les guides du Club alpin suisse (CAS). Outre les descriptions de courses, ces ouvrages sont souvent enrichis de croquis des massifs décrits. Il s’est aussi plongé dans la littérature alpine. Il n’a pour le moment rien trouvé de convaincant. Aucun document qui attesterait que cette question a été posée publiquement.

En revanche, il est désormais certain que d’autres avant lui ont été intrigués par ce vide terminologique. «Ce n’est pas une surprise. Car le fait est relativement rare. Il est surtout rare pour une montagne de cette importance.»

Les premiers à avoir été désorientés par la montagne sans nom sont les dessinateurs de panoramas, raconte Martin Schuler. Plusieurs panoramas, notamment à Pully, Lutry, Vevey, Montreux, au Mont-Pèlerin et aux Pléiades, ont un point commun: les auteurs ont tous traité la montagne sans nom comme un sommet en soi, méritant d’être signalé. Mais parfois ils lui ont accolé le nom d’une autre montagne. Ou ils ont combiné la cote correcte, empruntée à la carte nationale, à un nom de sommet erroné. «Je me mets à leur place. Ces erreurs témoignent d’un besoin de combler un vide inexplicable.»

Le transfert du nom de «La Croix de la Lé», de l’épaule Est au sommet, est une option parfois choisie. La Pointe de Chaumény est le nom erroné attribué le plus fréquemment. Ce pic existe, mais il n’est pas à l’Est du Grammont; il constitue une antécime abrupte au nord du Grammont, culminant à 2067 m. Or la Pointe de Chaumény se confond avec le Grammont depuis pratiquement tous les points d’observation des dessinateurs!

Autre piste, il pourrait s’agir d’une erreur induite par l’apposition du nom «Pointe de Chaumény» sur la carte nationale 1: 50 000. Les lettres couvrant tout le flanc nord du Grammont et passant aussi au Sud du P. 1993 m. expliqueraient la confusion.

La peur du vide

Surprise, le guide du CAS «Préalpes franco-suisses» de 1979 ne reconnaît pas le point P. 1993 m. comme un sommet. Il n’est même pas mentionné dans l’itinéraire 160 qui décrit l’ascension du Grammont par l’arête nord-est. La classification «facile» de l’itinéraire intrigue. Et le descriptif ne signale pas la perte de 80 mètres d’altitude après le passage de l’antécime. «L’itinéraire semble décrit par le bas. On peut raisonnablement douter que l’auteur ait vraiment testé le parcours», analyse Martin Schuler.

Face au vide, l’être humain a besoin de réponses rassurantes, quitte à les fabriquer.

A l’issue de ses recherches, le géographe est conforté dans son hypothèse de la peur du vide. Il tire une analogie avec nombre de nos activités humaines, toutes simples, quotidiennes: «C’est un réflexe naturel de s’interroger sur ce qui apparaît comme une donnée lacunaire. Face au vide, l’être humain a besoin de réponses rassurantes, quitte à les fabriquer avec la meilleure intention du monde. Mais ce n’est pas scientifique.»

(24 heures)