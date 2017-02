Une vidéo parodique vend les charmes de la Suisse façon Trump

S'inspirant du clip viral «The Netherlands Second» (ndlr: Les Pays-Bas second) produit par une émission télévisée hollandaise satirique (voir ci-dessous), le programme alémanique SRF Comedy a publié sur sa chaîne YouTube une vidéo ventant les charmes de la Suisse à la manière de Donald Trump, avec profusion de superlatifs. Baptisée «Switzerland Second» (ndlr: La Suisse en second), cette parodie entend répondre au slogan du nouveau président américain: «America First» (ndlr: l'Amérique en premier). Parmi les merveilleuses choses que notre pays, présenté comme «le plus sexy d'Europe», a à offrir: de belles et grosses montagnes, le droit de vote pour les femmes à la fin des années 1970, notre armée – louée par le Pape lui-même –, notre «haine» commune de l'UE et notre amour partagé pour les Russes, un improbable parallèle entre notre croix blanche et l'écusson du Ku Klux Klan ou encore l'absence totale de Mexicains dans nos belles contrées. Piquant et drôle!

D'autres chaînes télévisées à travers l'Europe se sont livrées au même exercice. Vous pouvez retrouver leurs vidéos sur le site «Who wants to be second» (ndlr: Qui veut être deuxième): www.everysecondcounts.eu

«The Netherlands Second»:



«Germany Second»:



«Portugal Second»:

«Belgium Second»:

(24 heures)