Vite, un dernier cadeau !

Le meilleur du terroir dans un joli panier

Les produits du terroir font toujours mouche. Dans ses deux magasins, Terre Vaudoise en propose des tout faits, mais aussi des paniers «nus» à garnir soi-même (jusqu’à 17 h). Terre Vaudoise (rue de Genève 100 à Lausanne, Grand-Rue 9 à Pully. Panier campagnard à 99 fr. De nombreuses autres options).

Des produits très girly

Pour changer du soin de beauté aux classieux emballages gris, Sephora propose des produits haut en couleur. Ils valent autant pour le contenant que le contenu, de ces confettis ou infusions pour le bain (dès 3 fr. 90) à ces fards, blushes et autres boosters de moral conditionnés dans des boîtes très pop art, clin d’œil au burlesque (Benefit, Dolly Darling, 62 fr.) En vente notamment chez Manor.

De la jolie lingerie

Des dessous chics à prix tout à fait raisonnables. Intimissimi, c’est la classe à l’italienne avec une touche sexy qui promet de faire grimper la température. Si les modèles festifs se parent comme toujours de rouge, il existe aussi toute une collection nude poudrée qui en fait rêver plus d’une. Intimissimi (Chavannes, Lausanne, Vevey, Yverdon), 44 fr. 90.

Gravir le Cervin… pour jouer

Faire l’ascension de la montagne la plus mythique de Suisse, vous en rêvez. Cet hiver, ce sera possible tout en restant au coin de la cheminée avec Matterhorn (Ed. Helvetiq). Le jeu de plateau, qui se pratique à cinq dés dont il s’agit d’additionner ou de soustraire les chiffres, sacrera celui qui gravira le plus vite le sommet. A expérimenter avec 2 à 4 joueurs, dès 8 ans. Disponible en librairie, 29 fr. Pour un cadeau plus tardif, à commander aussi sur www.helvetiq.ch

L’ordre derrière le chaos

La nature semble d’une variété infinie, et pourtant… De la spirale d’escargots à celle des galaxies, des nervures de feuilles aux méandres des rivières, des rayures de zèbre à celle des poissons anges, certains types de formes se retrouvent et se répondent. Le journaliste scientifique Philip Ball, l’un des meilleurs vulgarisateurs scientifiques anglo-saxons, documente dans Formes et motifs dans la nature (Ed. Ulmer) la géométrie qui traverse l’univers. L’ouvrage s’appuie sur une riche galerie de photos magnifiques. Un beau livre qui navigue avec bonheur entre art et science. En librairie, 54 fr. 30

Un découpage sans vaches

La Française Stéphanie Miguet raconte la vie de tous les jours grâce à son cutter. Admirative des découpages traditionnels suisses, elle a pourtant choisi d’illustrer des scènes plus urbaines que campagnardes. Ce «Dîner aux chandelles» avec la tour Eiffel en toile de fond (23è17cm, 900 fr.) en est le parfait exemple. L’artiste expose et vend ses tableaux à Lausanne jusqu’à ce samedi soir. Galerie du Marché, Escaliers-du-Marché 1, à Lausanne.

S’envoler dans le monde de Laguionie

Au Laguionieland, les rêves les plus fous s’animent en huit courts métrages. Des amoureux traversent l’Atlantique à la rame en voyage de noces, une ballerine taquine un musicien, l’acteur tombe le masque. Le réalisateur magicien, 77 ans, subjugue dans Laguionie - La demoiselle, La traversée et autres courts (Ed. de l’Œil). Le format livre-DVD, très tendance, est parfait pour être totalement dépaysé. FNAC, 24 fr.

Une chaîne de montagne dans son tiroir

Vous n’avez pas le loisir de monter en station et le brouillard de la plaine vous empêche de voir les sommets? Consolez-vous et vos proches en regardant de près… le couteau à pain! En effet, ses dents représentent une chaîne de montagnes. Il se décline en 25 panoramas différents. Globus, entre 59 fr. 90 et 79.90 selon les modèles.

Ici Genève

La marque de chaînes audio Geneva a sorti une bien belle radio à tout faire. Sous son enveloppe élégante, cette Touring S permet d’écouter des radios DAB + ou FM avec un son chaleureux malgré sa petite taille. Mais les amateurs de smartphone ou de PC peuvent aussi s’y connecter en Bluetooth ou par prise minijack. Enfin, le poids plume (600 g) se recharge sur le secteur pour tenir une quinzaine d’heures sur les pistes ou sur la plage. Disponible dans les magasins spécialisés ou sur ch.genevalab.com, 199 fr. (24 heures)