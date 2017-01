Vos histoires de chats infidèles

Cette semaine, nous vous racontions cette cocasse histoire d'une femme jugée pour le vol de son propre chat, qu'elle avait confié à un ami qui ne voulait plus le lui rendre. Heureusement, au vu des récits que vous nous avez racontés via Facebook, tout ne se termine pas devant un tribunal. Même si les félins restent quelque peu infidèles....

Mieux ici que chez la voisine



Les chats, suffit-il de leur donner à manger pour qu'ils vous aiment? La question qui fâche.

En tous cas, cette histoire pourrait bien le vérifier. «Le chat avait élu domicile dans la grange d'en face afin de ne jamais rater le remplissage de la gamelle», nous raconte Nicole. Le fauve lui était inconnu, mais: «Un soir alors que nous sortions, le chat est arrivé la queue belle et droite en miaulant comme si nous nous connaissions depuis toujours alors que pour moi, c'était la première fois que je le voyais.»

Les mois passent, le chat reste. Quand un jour la voisine passe: «C'est le chat de mon fils et il s'appelle Billy ! Sur ce je lui ai dit "tant mieux prends le alors et occupe toi de lui",» relate Nicole. Terminé? Non, Billy est revenu 30 minutes plus tard avec en supplément un collier anti-puce, ce qui a bien fait rire Nicole. La scène se répète, le chat attend le remplissage de la gamelle mais n'entre jamais dans la maison, le mari étant allergique. Sauf qu'au bout de six mois, pris de pitié pour Billy, il cède: «Il peut rester à l'intérieur.» Une litière est installée et le chat a élu domicile: «Depuis 5 ans il n'est plus jamais partis. Sa pseudo propriétaire ne m'a jamais demandé quoique, ni même donné de la nourriture, et je ne vous parle même pas des frais de vétérinaire...»

Chat échaudé craint le mainate



Une autre histoire de garde qui s'est aussi mal terminée, mais qui n'a pas fini devant la justice. Catherine a accueilli chez elle pour quelques temps le mainate de ses amis. Un geste très sympathique mais qui a fortement déplu à Boulie, son chat: «Il était revenu de balade et il a découvert l'oiseau. Et comme il se préparait à l'attaquer, l'oiseau lui a dit "bonjour mon coco". Le chat à fui direct! Et heureusement que la porte était ouverte.»

Le chat a manifestement été traumatisé par la bête ailée: «Boulie n'est revenu que de temps en temps, mais il mangeait dehors...Il n'a plus voulu entrer.» N'a pas l'âme d'un fauve qui veut. «J'ai été le récupérer maintes fois mais il repartait. Depuis il est mort et l'oiseau "Coco" aussi...il y a 15 ans. Et j'en veux encore à la voisine!» La rancoeur tenace.

«Il nous avait choisis»

Chez Christiane, c'est plutôt le refuge improvisé des chats venus de nul part: «J'ai toujours eu des chats et à plusieurs reprises j'en ai recueilli sans retrouver leur propriétaire.» Et un matin de la Saint-Nicolas, un matou était entré dans la maison: «Quand mes filles étaient petites, il y en avait un qui nous attendait au milieu du salon. C'était un joli cadeau! Il était très maigre et mal en point, mais après des bons soins, il est devenu un magnifique chat, genre Maine Coon. Il a vécu une dizaine d'années chez nous. Il nous avait choisi.»

