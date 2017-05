Alain Ducasse lance un appel militant afin de mieux manger

Alain Ducasse a troqué depuis quelques semaines sa toque de chef triplement étoilé contre son bâton de pèlerin. Depuis la publication de son livre Manger est un acte citoyen, coécrit avec Christian Regouby, adepte lui aussi du bien manger, le duo enchaîne les conférences, comme celle de mercredi devant les étudiants de l’Ecole hôtelière de Lausanne, pour lancer leur cri d’alarme: «Nous avons la responsabilité que chacun puisse manger à sa faim. Il faut changer nos mauvaises habitudes», martèle Alain Ducasse d’un ton déterminé.

Le cuisinier s’est engagé depuis 2010 dans le Collège culinaire de France avec 14 autres chefs prestigieux pour promouvoir la gastronomie française. Le collectif, soutenu par Christian Regouby, s’est désormais donné pour mission de créer un mouvement militant qui rassemble aujourd’hui 2000 restaurateurs, agriculteurs et viticulteurs unis par l’envie de créer une filière transparente de produits sains, de saison et dont la production répond à des méthodes respectueuses de l’environnement. Leur objectif, plus global, est également de repenser totalement la manière dont nous consommons. Ils ambitionnent de lancer une mobilisation citoyenne et universelle. «Prenons-nous en charge et agissons. Les réponses ne viendront pas des politiques. A nous de faire émerger la vision de notre métier qui met en avant l’humain derrière le produit», ajoute Christian Regouby.

Alain Ducasse cultive ces valeurs depuis son apprentissage. «Sélectionner le produit et valoriser l’artisan a toujours été une quête permanente. Dans un monde globalisé, on oublie les relations entre les individus. Or, le repas est un acte social interplanétaire. Autour d’un bon plat, on prend du plaisir, la paix s’installe.»

Pour les deux hommes, des produits de qualité sont accessibles à tous. «Avec l’industrialisation de la nourriture, nous avons désappris à manger. Le budget moyen pour l’alimentation d’un ménage était de 22% dans les années 50. Il est aujourd’hui de moins de 10%. L’idée est de manger moins mais mieux (lire ci-contre)», poursuit Christian Regouby. D’où l’importance de proposer dès le plus jeune âge des cours de cuisine à l’école. «Mon fils de 8 ans m'a toujours vu cuisiner. L’autre jour, il m’a demandé quand est-ce qu’on allait acheter une salade. Au marché, il a choisi son oignon qu’il a ensuite émincé et cuit tout seul», raconte Alain Ducasse.

Leur combat se veut aussi écologique: «On ingère chaque jour des substances chimiques. Chaque année, 6 millions d’hectares deviennent stériles sur la planète. Le monde où l’on vit cultive l’uniformisation. Nous, au contraire, nous voulons stimuler la diversité pour contrer cette industrialisation intensive.» Utopiste? «Non, pragmatique, rétorque le chef étoilé. Le système actuel est arrivé à bout de souffle. Nous démontrons déjà que c’est possible à notre échelle.»

(24 heures)