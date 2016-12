Au Valrose à Rougemont, le terroir revisité règne dans l’assiette

Institution emblématique du Pays-d’Enhaut, le Valrose a rouvert début décembre. Entièrement réhabilité, le beau bâtiment est principalement constitué d’un hôtel 3* supérieur et d’un restaurant comprenant deux salles à la décoration élégante sans être ostentatoire, bien au contraire. Du sol au plafond, le bois domine. Les couleurs sont douces, majoritairement crème et chocolat. Le mobilier, confortable, et la vaisselle sont chics. A une exception près: les serviettes et les sets de table en papier au service de midi. Elément très appréciable, l’attente entre les plats est courte. Juste le temps de voir arriver et repartir les trains du MOB, l’établissement jouxtant la gare.

Le personnel en salle est discret et prévenant. Florian Carrard officie au piano. Cet ancien cuisinier du Lausanne-Palace apporte sa touche toute personnelle à une carte élaborée par Edgard Bovier, le chef du cinq-étoiles. Le choix a été mis sur la préparation des produits authentiques et uniques du terroir damounais. Les plats sont généreux, l’assaisonnement est parfait. En entrée, misez sur la revigorante et goûteuse soupe de chalet aux épinards et sa focaccia à la tomme fraîche de Rougemont et serpolet (17 fr.). Ou sur la délicate salade de lentilles roses agrémentée de féra du lac fumée (22 fr.). Le hamburger Valrose pur bœuf suisse (26 fr.) et ses pommes spicy raviront les palais les plus exigeants. En lieu et place du fade cheddar, le chef a opté pour une tomme de la région gratinée. Plat de résistance par excellence, le cœur d’entrecôte, nappé de son suave beurre Café de Rougemont, (42 fr.) est tendre à souhait.

Au rayon – limité – des douceurs, le café glacé Valrose est simple mais parfait (12 fr.). Quant à la tarte vaudoise, tradition oblige, elle est relevée par une crème de la vallée (12 fr.).

La carte des vins est très étendue et internationale. Du petit vin de producteur aux grands crus bordelais. Pour la féra, l’œil-de-perdrix fonctionne bien (4 fr. le verre). Idem pour l’entrecôte associée à un… Côtes-de-Castillon 2010 (7 fr. 80.)