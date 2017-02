Dans le poisson aussi, tout est bon

Quel est le rapport entre un aileron de poulet et une nageoire de féra? Christophe Liechti a en tout cas trouvé ces deux organes suffisamment ressemblants pour inventer sa «sucette du pêcheur». «Un jour, en levant des filets de féra, j’avais cette nageoire pectorale dans la main et toute cette chair qui restait attachée dessus. Je me suis demandé ce que je pouvais en faire. Ça m’a fait penser à un aileron de poulet. Et comme j’aime bien ça… C’est aussi simple que ça.» Un petit passage au fumoir et le tour était joué: le pêcheur de Noville venait de créer une petite gourmandise à manger avec les doigts, idéale pour les apéros.

Des idées «toutes simples» comme celle-ci, Christophe Liechti et son épouse Christine en ont par dizaines à la Pêcherie du Léman. Des plus évidentes – burgers, nuggets, terrines – aux plus étonnantes. Toutes poursuivent les mêmes buts: expérimenter et valoriser des parties généralement inutilisées de leur pêche. «Notre travail est irrégulier. Certaines années, on pêche beaucoup, explique Christine Liechti. D’autres, le poisson est rare et quand on voit la quantité de matière qu’on a, on a envie de l’utiliser au maximum. C’est aussi une «réserve» de travail: lorsqu’il fait trop mauvais pour pêcher, on a de la matière à transformer.»

De la Norvège à la Méditerranée

Le couple s’est ainsi lancé dans la production de caviar de féra. Puis d’omble chevalier et de brochet. «C’est une cliente norvégienne qui nous a demandé si on trouvait du caviar de féra en Suisse, raconte Christine. C’est très recherché dans les pays du Nord. Et dans les pays de l’Est, on est très friand d’œufs de brochet.»

Comme de la Scandinavie à la Méditerranée il n’y a qu’un tout petit pas pour un couple de pêcheurs qui aime voyager, les Liechti ont récemment décidé de réinventer la poutargue à la sauce lémanique et lanceront ce produit à la prochaine période de ponte, début 2018. «Il s’agit des poches contenant les œufs. Dans les pays méditerranéens, on utilise plutôt les œufs de mulet. Chez nous, on travaille avec nos prises, surtout la féra et bientôt le brochet.» Les poches sont salées puis pressées, moulées et séchées et enfin enduite de paraffine, «comme ça se fait dans le sud de la France», explique Christophe Liechti.

«Un travail de fou»

Dans son laboratoire, le couple transforme également des foies de lotte et de féra. Si le résultat est succulent – proche dans la texture d’un foie de canard – il exige un travail long et fastidieux. «Un foie de féra est minuscule. Pour en avoir 100 g, c’est un travail de fou. En plus, il faut souvent pas mal d’essais avant d’arriver à la bonne recette: c’est un secret que la plupart des gens gardent jalousement.» «On a fait le choix de travailler avec de très bonnes tables dans la région, poursuit Christine. Du coup, on s’est constitué un réseau de chefs qui nous conseillent dans l’élaboration de nos recettes.»

Ces dérivés sont difficilement rentables, mais les Liechti n’en ont cure: «On a un avantage: on est une toute petite entreprise, note Christine. Si on devait payer un employé pour faire ce travail, on devrait vendre ces produits à des prix prohibitifs. Je n’ai jamais fait le compte mais si on notait nos heures, on n’y gagnerait pas. Mais c’est un produit de plus à proposer à notre assortiment, un moyen de nous différencier des autres pêcheries. Et puis, notre philosophie, c’est de montrer aux gens qu’il y a autre chose que le filet de perche, dans le lac.» (24 heures)