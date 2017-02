Le Guide Michelin 2017 sacre le luxe d’Alléno

La gastronomie française bruissait encore plus que d’habitude avant la conférence de presse jeudi du Guide Michelin. Il se murmurait qu’il y aurait la révolution au Palais Brongniart, puisque Michelin avait annoncé 70 nouveaux étoilés et 52 perdants. Il se disait aussi que notre voisin Marc Veyrat récupérerait ses étoiles (il en aura deux), que Jean-François Piège, Bruno Oger ou Christophe Bacquié auraient la distinction suprême. Au final, Michelin a distingué la deuxième table de Yannick Alléno à Courchevel, le 1947 de l’Hôtel Cheval Blanc, propriété de LVMH, 22 places ouvertes quatre mois par année. Et Michelin adore Courchevel et son luxe, puisque il y donne encore deux étoiles à deux tables, le Montgomerie et Le Kintessence.

«On a noté une tendance chez les chefs à privilégier une cuisine décomplexée avec des produits souvent simples, locaux et de saison, des cartes courtes qui changent souvent», a expliqué Michael Ellis, le patron du guide. Mais ce dernier est toujours à la recherche d’un nouveau souffle économique. Cette année, il s’est associé à GL-Events (qui organise le salon Sirha), à une marque de café, à un fournisseur de restauration milieu de gamme, à une eau minérale, à un géant des produits laitiers ou à une voiture de sport allemande. Des alliances parfois contre nature qui font douter de la bonne santé de la gastronomie française qu’a vantée Michael Ellis.

Au final, douze tables gagnent deux étoiles (dont Jean-François Piège, le Ritz parisien tout refait, Pierre Gagnaire et Gordon Ramsay pour leurs adresses à Bordeaux…). 57 restaurants obtiennent la première dans ce guide tiré à 150 000 exemplaires. Toutes les nouvelles tables sont là.

(24 heures)