Pascal Kropf met du terroir dans le choc

Pour offrir à ses clients de nouvelles saveurs, le chocolatier d’Echallens Pascal Kropf s’inspire de ce qui l’entoure. Comme par exemple du train Lausanne- Echallens-Bercher, de la Fête du blé et du pain ou, tout récemment, de la nouvelle bière artisanale La Challensoise (voir ci-contre). «La carte locale me permet de me démarquer, tout en répondant à une demande de la clientèle. Mais c’est aussi pour moi une manière de remercier les gens pour la façon dont ils m’ont accueilli ici», explique l’artisan.

En six ans, son magasin Onde de Choc est devenu une des enseignes incontournables du chef-lieu du Gros-de-Vaud. En ce mardi matin, les clients se succèdent en continu dans la microboutique pour acheter des chocolats et des mandarines givrées ou passer commande de bûches de Noël. Juste à côté, les trois petites tables où l’on peut déguster un chocolat chaud maison au spéculoos ou à l’orange sont prises d’assaut. Et les ateliers organisés deux fois par semaine, sauf en décembre et avant Pâques, affichent complet des semaines à l’avance. «On avait commencé pour se faire connaître, mais maintenant on doit malheureusement refuser du monde.»

Le travail du chocolat n’était pourtant pas un rêve d’enfant pour Pascal Kropf. «Petit, j’aimais surtout cuisiner avec ma maman. Je me suis donc d’abord tourné vers ce domaine.» Après une première formation dans le décor gigantesque des cuisines du CHUV, il se tourne vers la boulangerie; second métier qui l’amène chez le confiseur réputé Mojonnier. «Ça a été le déclic: je travaillais la nuit comme boulanger et je restais le jour pour apprendre le travail du chocolat.» Encore quelques années d’expériences, notamment chez le chocolatier Blaise Poyet à Vevey, et le voilà prêt à voler de ses propres ailes. En 2010, il déniche un local à Echallens et trouve le nom d’Onde de Choc. «Des collègues m’ont dit par la suite qu’ils regrettaient de ne pas y avoir pensé», sourit l’artisan.

Après avoir démarré avec une gamme standard (truffes, pâtes de fruits, glaces), Pascal Kropf imagine une première spécialité: un petit fondant cubique qu’il baptise du nom des pavés bordant son échoppe. Quelques mois plus tard, il est invité pour une journée thématique à bord du train à vapeur du LEB. Désireux de proposer quelque chose de spécial, il imagine un fondant au chocolat noir brut, légèrement croquant: les ballasts du LEB étaient nés. «Je ne pensais pas les intégrer à ma gamme, mais les clients m’ont fait changer d’avis.» La machine était lancée.

www.onde-de-choc.ch

(24 heures)