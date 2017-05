Qui sont Michel et Augustin, autoproclamés «trublions du goût»?

Il se sont invités chez les Lausannois

Présente dans trois villes en permanence (Paris, Lyon et New York), la marque Michel & Augustin y organise régulièrement des événements aussi chouettes que loufoques, qu’ils partagent à grand renfort participatif de leurs fans sur les réseaux sociaux. De quoi faire des jaloux! Les employés sont donc partis à la rencontre des gourmands dans d’autres villes de France, mais pas seulement. Dix jours avant de prendre la direction de la Suisse, ils ont posté un agenda participatif sur leur page Facebook en indiquant qu’ils passeraient la semaine dernière entre Lausanne et Genève et demandant à leurs suiveurs de les inviter. En 48 heures, toutes les cases affichaient complet. Les trublions en tabliers orange ont ainsi sonné chez des particuliers, mais aussi dans des entreprises, des hôpitaux ou des cafés pour partager leurs nouveaux produits et leur histoire, ou pour échanger directement avec les consommateurs. Plus sympa et aussi plus efficace et plus direct qu’un classique sondage.