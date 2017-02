Savourer l’Espagne au cœur de Vevey

Le seul souci qu’on peut avoir une fois qu’on a franchi la porte de l’épicerie espagnole Lavinifera, à Vevey, c’est de savoir… par quoi on va commencer. Mais le souci n’a pas le temps de devenir pesant: David Garnier aime conseiller, proposer, entendre pour comprendre quelle découverte pourra faire plaisir au passant qui s’est arrêté. Alors, derrière son comptoir, il propose de goûter. Ce jambon-là, ou celui-ci. Ce fromage-là ou cet autre. Il évoque les vins. Il en raconte l’histoire, la provenance, il prend vraiment par la main celui qui sait l’écouter et nous voilà en Catalogne, le pays de son épouse Clara, ou dans le Priorat, ou s’épanouissent ses vins préférés, ou à Guijuelo, au milieu des porcs ibériques dont quelques nobles jambons sont arrivés jusqu’à Vevey, chez lui.

«Laisser le vin nous parler»

Bien des clients fidèles qui font escale depuis quatre ans à son stand, chaque samedi au marché veveysan, et depuis un an à son épicerie, savent que ce Normand de 42 ans, espagnol d’origine, a un riche parcours derrière lui. L’école du vin à Changins, l’association suisse des sommeliers professionnels auprès de Myriam Broggi, personnalité incontournable du milieu viticole – elle fut notamment meilleure sommelier suisse en 1987 – dont il souligne l’importance. «Elle m’a fait découvrir une autre approche du vin, par la sensibilité, la simplicité, sans rajouter ni inventer des grands mots; il s’agit de laisser parler le vin, pour notre plaisir d’abord.» Nombreux stages en Suisse, en France, en Espagne, puis le voilà maître d’hôtel dans quelques établissements très étoilés de Suisse romande. En 2008, fort de ses expériences, il tente l’aventure à Barcelone où il ouvre un commerce – Lavinifera – de vins et de cuisine à domicile. Tout ira bien jusqu’à la crise: «C’est comme si tout s’était arrêté ou presque du jour au lendemain pour plein de monde. En 2011, nous avons décidé de revenir en Suisse, pour prolonger ce que j’avais mis en place, c’est-à-dire une vraie collaboration en direct avec les producteurs, les éleveurs, les bergers.»

Branchez David, quand vous passerez au marché ou à son épicerie, sur ces travailleurs dont on n’a aucune idée quand on ne les a pas rencontrés. «Je me suis retrouvé auprès de bergers qui vivent loin de tout, à l’écart de toute vie sociale, avec leurs bêtes sur des milliers d’hectares. Ces gens sont très attachants, ils ont la passion de leur métier, de leur savoir-faire, mais vivent des heures difficiles en raison des législations toujours plus complexes et harassantes. J’ai un immense plaisir à aller les voir, à comprendre leur vie, et à proposer chez moi des produits – jambons, fromage, sobrasada, chorizo – qu’ils sont peut-être les derniers à savoir fabriquer ainsi. Car leurs enfants, la plupart du temps, ne sont pas prêts à continuer sur leurs traces, à vivre la même vie qu’eux.»

On goûte? On goûte! Et on écoute. Un petit peu de sobrasada de cochon noir telle quelle sur un pain frais. Une rondelle de morcilla revenue à la poêle sur un peu d’ail, d’échalote, et déglacée au vinaigre de Xérès. Et ce vieux manchego avec un peu de pâte de coings. Les jambons, le goût noiseté, leur âge, leur affinage, leur origine. Le repas pris avec l’éleveur. Et les vins aux étiquettes joyeuses, ces vins du Priorat, les chouchous on l’a dit de David Garnier. «Depuis les années huitante, les vignerons de là-bas, du Priorat, de Catalogne, d’autres régions aussi ont fait une vraie prise de conscience de leur potentiel. Il y a des vignerons qui ont des productions presque confidentielles qui produisent des vins de qualité, noirs, avec une forte concentration, charpentés, des vins à comprendre, qui font sortir des grands classiques de l’industrie. Quand je vois arriver dans mon épicerie des gens qui reviennent d’un voyage en Espagne et ont envie de donner une suite, de cultiver la petite nostalgie du retour avec un bon repas, ma philosophie, c’est de les aider à trouver le bon accord entre les mets et le vin, pour qu’ils accèdent aux finesses du terroir d’Espagne.»

On goûte aussi le jamon de Bellota, on évoque les glands, les chênes-lièges. Puis la cecina, une viande de bœuf séchée et fumée. Le filet de porc au poivre. Le boudin séché. Les fromages encore, brebis, chèvre, vache. David Garnier propose aussi des tapas à l’emporter que de plus en plus de gens commandent. Des paellas. Des petits sacs apéritifs. Et il n’oublie pas qu’il est en Suisse. Il prépare des événements avec Nicolas Crottaz, éleveur de chèvres et fromager, sur le marché ou à l’épicerie. Il y aussi les fèves à l’huile d’olive. Les aubergines à servir glacées. Il fait une température espagnole à la rue du Léman.

(24 heures)