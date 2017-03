1917: Le comte von Zeppelin laisse ses dirigeables orphelins

A l’aube du XXe siècle, une révolution s’est jouée en Suisse. Qui fit rêver les hommes à travers toute la planète et lever vers le ciel leurs yeux à la fois incrédules et émerveillés. Le comte Ferdinand von Zeppelin (né en 1838 à Constance) passe les vacances de son enfance au château de Girsberg, près de Kreuzlingen (Thurgovie). Adolescent, il y expérimente ses premiers ballons. Il dira plus tard que ces rêves de jeunesse ont été décisifs pour ses futures inventions. Il y revient donc naturellement, à 52 ans, après avoir couru le monde pour sa carrière d’officier: entre 1890 et 1900, c’est là, au bord du lac de Constance, qu’il se dédie entièrement à son grand projet de conquête des airs en vue de fonder la première compagnie aérienne au monde.

Le comte allemand ne verra pas de son vivant toute l’étendue de sa réussite, l’âge d’or des zeppelins se déroulant dans les années 30, puisqu’il décède le 8 mars 1917. Pour le centenaire de sa mort, l’historien Gérard A. Jaeger publie un ouvrage sur la fabuleuse épopée des engins volants portant le nom de leur créateur: Zeppelin ou l’incroyable histoire des dirigeables géants. Le Fribourgeois se dit «attiré par ces grandes aventures humaines, à une époque où le monde s’enthousiasmait derrière ces pionniers. L’on est rarement prophète en son pays, sauf dans le cas du comte von Zeppelin.»

Pour son 1er vol avec son Luftschiff Zeppelin 1 (LZ 1), le 2 juillet 1900 au-dessus du lac de Constance, le comte hypothèque les biens de ses proches et lève des fonds. Les prototypes se succèdent, les Allemands ouvrent le porte-monnaie de manière incroyable. «Il avait de l’entregent. Quand on le voit, on a envie de lui faire confiance!» dit Gérard A. Jaeger devant les moustaches et l’air d’aïeul bienveillant de von Zeppelin. Même après un accident spectaculaire du LZ 4 en 1908, des missives de réconfort avec de l’argent arrivent de tout le pays!

Résoudre le problème de la dirigeabilité des ballons hantait les ingénieurs depuis l’ascension des Montgolfier en 1783. Von Zeppelin a le génie d’agréger les innovations isolées. Une «longue maturation silencieuse» depuis qu’il avait vu des ballons d’observation, tant durant la guerre de Sécession que celle franco-prussienne. «Il eut aussi la chance d’être ami et d’habiter près de Daimler, inventeur du moteur à essence!»

«Un squelette de baleine»

Pour assurer la flottabilité des zeppelins, des ballonnets d’hydrogène étaient répartis dans l’enveloppe, que Gérard A. Jaeger décrit ainsi: «Un squelette de baleine, où tout est relié par des haubans formant une espèce de toile d’araignée. Le tout accessible par des passerelles et des échelles. Les passagers pouvaient visiter la structure.» Sept zeppelins transporteront plus de 34 000 personnes entre le vol inaugural de 1910 et 1914, au déclenchement de la Grande Guerre. Dans les années 30, le Graf Zeppelin (lancé en 1928) fera voyager à lui seul plus de 13 000 personnes, malgré des prix prohibitifs, avec une ponctualité légendaire.

Quand le Graf Zeppelin traverse pour la première fois l’océan, son équipage remonte Broadway sous les confettis, à New York. Les passagers sont subjugués. A l’image de la journaliste Lady Drummond, citée par Jaeger: «J’aime ce dirigeable comme s’il était un être animé par la vie, sensible, reconnaissant, capricieux et chérissable.» Ou l’auteur Charles Dollfus: «J’eus absolument l’impression d’être retranché du monde des humains ordinaires, d’appartenir à une autre espèce. (…) Sensation merveilleuse: j’étais un héros de Jules Verne.» Le romancier pleura lorsqu’il vit du ciel la baie de Rio de Janeiro.

«Quand Hugo Eckener fait le tour du monde en 300 heures en 1929 avec le Graf Zeppelin, c’est Piccard! s’exclame Gérard A. Jaeger. Une effervescence mondiale extraordinaire, drainant des foules colossales aux étapes.»

Avant, du vivant du comte, des zeppelins militarisés font 650 sorties pendant la Première Guerre mondiale. Gérard A. Jaeger relativise: «Un outil psychologique. De nuit, moteurs éteints, ils effrayaient car on ne les voyait ni ne les entendait. Par rapport aux millions de morts des tranchées, ils n’en ont fait que quelques milliers, larguant de très haut des bombes peu précises.» Une fois repérés par l’aviation balbutiante, ils s’élèvent si vite qu’ils ne peuvent être rattrapés, les pilotes d’avion ne pouvant monter à plus de 4000 m. Les aérostiers oui, disposant d’air liquide, qui les euphorisait et supprimait faim et fatigue. «Même canardés – le LZ 41 a volé avec plus de 600 trous dans sa toile! – ils risquaient quelque chose seulement si un tir atteignait l’hydrogène», explique l’historien. Après la guerre, l’Allemagne aura l’interdiction de se doter de dirigeables jusqu’en 1927. Elle en construira pour des tiers, développant sa technologie.

Il a failli s’appeler «Adolf Hitler»

Le LZ 129 (245 m de long et 41 m de diamètre), baptisé Hindenburg, fait sa première sortie en 1936, orné de croix gammées. L’Etat nazi, qui avait mis la main sur les usines Zeppelin, voulut l’appeler Adolf Hitler, mais renonça. Il s’enflamme en manœuvre d’atterrissage le 6 mai 1937 sur sol américain, faisant 36 victimes et 62 rescapés. «Il n’y avait jamais eu aucune victime civile avant le Hindenburg», souligne Gérard A. Jaeger. Hypothèse la plus probable, rapportée par l’auteur: «Après avoir traversé nombre d’orages, il était chargé d’électricité. Un ballonnet d’hydrogène fuyant ou fissuré, il s’est enflammé au moment où les câbles d’amarrage ont touché le sol, du fait de la différence de potentiel.»

En plus de l’accident, les zeppelins ne survivront pas à Göring, «qui n’était confiant qu’en l’aviation». «La volonté de surarmer était alors telle que tous les matériaux furent récupérés pour l’effort de guerre.» Le Graf Zeppelin et son successeur, qui n’aura jamais vraiment volé, finiront fondus, recyclés en armes.

Le Graf Zeppelin fera le tour du monde en 300 heures et transportera plus de 13 000 passagers dans les années 30. (24 heures)