Au procès de Prague, l’espion veut être pendu

Le climat politique est lourd, très lourd à Prague, en ce mois de novembre 1952. Le président de la République socialiste tchécoslovaque et du Parti communiste, Klement Gottwald, y effectue une «purge» tragique qui va entrer dans l’histoire sous le nom de «procès de Prague» ou «procès Slansky», du nom du principal accusé, Rudolf Slansky, ancien secrétaire général du PC tchécoslovaque et rival de Gottwald. Le cinéaste Costa-Gavras en tirera le film L’aveu, avec Yves Montand, en 1972.

Pour ce simulacre de procès, les quatorze accusés ont été soigneusement «préparés», durant des semaines d’interrogatoires mêlés de torture physique et psychologique. Ainsi brisés, ces anciens hauts responsables politiques communistes (dont un ministre et plusieurs vice-ministres) vont avouer tout ce qui leur est suggéré.

Des aveux à la chaîne

C’est le cas également de l’espion international et zélé propagandiste Otto Katz, rédacteur en chef du journal communiste Rude Pravo (soit justice rouge en français…). Il «demande à être pendu», écrit la Feuille d’Avis de Lausanne le 24 novembre: «Selon Radio Prague, Otto Katz, alias Simone (ndlr: au cours de sa carrière d’espion, Katz a utilisé une bonne dizaine de pseudonymes, dont celui d’André Simone), a avoué avoir été recruté à Paris, en 1939, par M. Georges Mandel, alors ministre de l’Intérieur. C’est à Paris également qu’il entra en contact avec l’Intelligence Service (ndlr: les services secrets britanniques), sur recommandation de l’écrivain Noël Coward, puis avec les services américains d’espionnage par l’agent David Schoenbrunn. Ce dernier l’aurait convaincu que le devoir de chaque juif était de soutenir le gouvernement des Etats-Unis au moyen d’informations, c’est-à-dire par l’espionnage.»

La précision souligne le trait particulier du procès de Prague, à savoir son caractère antisémite: onze des quatorze accusés sont juifs, ce qui semble en faire des boucs émissaires tout désignés.

«Je mérite d’être pendu. J’appartiens au gibet.»

La Feuille poursuit: «A la fin de ses aveux «cyniques», a déclaré le commentateur de la radio tchécoslovaque, Simone a fait son autocritique: «Je me sens responsable de chaque crime commis par chaque juif dans ce complot, a-t-il dit notamment. Je mérite d’être pendu. J’appartiens au gibet. Ma mort sera le seul service que je puisse rendre: un avertissement à ceux qui seraient tentés de s’engager dans la même voie infernale que moi. Plus le châtiment sera sévère, plus il sera juste.» Le commentateur de Radio Prague a alors souligné que «ces exagérations sont un témoignage du manque de caractère de l’accusé.»

Comme dix de ses coaccusés, Otto Katz est reconnu coupable et condamné à mort. Ils sont pendus le 3 décembre 1952, leurs corps incinérés, leurs cendres dispersées au bord d’une route près de Prague. (24 heures)