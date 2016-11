L’avion tombé dans les Alpes reste introuvable

Ce jour-là

Tiré de la «Feuille d’Avis de Lausanne» du 22 novembre 1946



Valais

La Lonza empoisonnée Les eaux de la Lonza, dans la région de Gampel, ont été empoisonnées jusqu’à l’embouchure du Rhône, sur un espace d’un kilomètre environ et le fleuve lui-même est pollué sur un certain parcours. Des truites, en grand nombre, ont péri.



12'000 Le nombre d’ouvriers de la société des automobiles Hudson, à Detroit, Etats-Unis, licenciés ce jour par suite de la fermeture des usines, consécutive à un manque d’acier.



La Chaux-de-Fonds

La grève

Un certain nombre d’ouvriers sur cadrans se sont mis en grève jeudi dans le but de se solidariser avec leurs camarades de Genève, qui – on le sait – ont eux aussi cessé le travail dans le but de faire aboutir leurs revendications.



Portugal

Suisse admirée La Suisse représente l’équilibre, la pondération, une alliance du passé avec le présent, une «constante» au milieu des variations dont le monde est le théâtre, déclare l’éditorialiste du «Diario de Lisboa», qui admire «la marche sereine d’un peuple qui, organisé démocratiquement, détermine son orientation politique sans le moindre heurt et sans le moindre désaccord entre la pensée et l’action». La Suisse, écrit l’éditorialiste, «offre au voyageur étranger le spectacle d’un peuple travaillant, pensant et produisant à un rythme calme et prudent, sans accès de passion ni de violence».



Japon

Un trésor On annonce du QG du général MacArthur que des diamants pour une valeur de 100 millions de francs suisses ont été retrouvés et transférés à la banque du Japon. Ils avaient été cachés à divers endroits du pays, par les troupes japonaises, avant l’occupation.



Japon

Pendaison Le chef de la mission britannique à la section juridique du GQG de Tokyo a déclaré que le général japonais Kumachi Harada, ancien commandant de la 16e armée japonaise à Java, responsable de l’exécution de trois aviateurs australiens, avait été pendu vendredi matin à Singapour.