La mort de JFK déclenche une émotion planétaire

Ce samedi 23 novembre 1963, le monde entier est stupéfié par la nouvelle: John Fitzgerald Kennedy, 46 ans, président des Etats-Unis, est mort la veille sous les balles d’un assassin à Dallas (Texas). La Feuille d’Avis de Lausanne consacre trois pages à l’événement, commençant par la relation des faits: «Mme Jacqueline Kennedy (…) était à ses côtés au moment où, atteint mortellement, il s’effondrait sur ses genoux. Transporté en toute hâte dans un hôpital proche, le président des Etats-Unis devait succomber environ une demi-heure après avoir été atteint dans sa limousine découverte.» L’assassin présumé «est un individu de 24 ans, nommé Lee Harvey Oswald, originaire de Fort Worth, ville très voisine de Dallas, que la police a arrêté».

La Feuille accorde une grande place aux réactions en provenance du monde: «Sir Winston Churchill a déclaré: «Cet acte monstrueux nous a enlevé un grand homme d’Etat et un homme sage et valeureux. La perte que subissent les Etats-Unis et le monde est incalculable.» Le ministre soviétique des Affaires étrangères, M. Andreï Gromyko, a téléphoné à minuit à l’ambassadeur des Etats-Unis à Moscou pour exprimer son «émotion» et manifester sa «très grande sympathie au peuple américain». (…) Le président de Gaulle a déclaré: «Le président Kennedy est mort comme un soldat, sous le feu pour son devoir et au service de son pays.»

Pour le chancelier allemand Ludwig Erhard, écrit la Feuille d'Avis, le défunt «incarnait les idéaux du monde occidental, de la liberté et de la dignité de l’homme». Pour des étudiants américains de Lausanne endeuillés, «c’est comme d’être loin de la maison à la mort de son père».

Dans son commentaire, le rédacteur en chef Pierre Cordey s’exclame: «Quelle honte! – Ce cri, qui fut celui de tant d’Américains à la nouvelle de l’assassinat du président Kennedy, ce pourrait être le nôtre aussi. (…) Kennedy, dès avant son élection, (…) c’était la jeunesse, non point folle, mais courageuse. C’était la générosité, lucide, donc mesurée, mais profonde. (…) C’était le refus des fatalités et des préjugés. C’était l’optimisme. C’était tout ce qui suscite la haine des attardés, des impuissants, ce que rien ne peut abattre. Sinon les balles des fanatiques. (…)

» Cette mort d’un lointain président touche ceux-là même auxquels le défunt n’était rien. Parce qu’ils le savaient un homme de bonne volonté. Parce qu’ils devinaient en lui un garant de la paix. A John F. Kennedy, assassiné, tout permet de le craindre, parce qu’il était de bonne volonté et voulait la paix, cette émotion rend le plus digne hommage.» (24 heures)